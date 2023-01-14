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Обстріл Львівської області 14 січня — росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Січня 2023, 17:26
Обстріл Львівської області 14.01.2023 - є влучання
Фото: Pexels

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