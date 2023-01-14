Обстріл Львівської області 14 січня — росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт

14 січня росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Повітряна тривога лунала у всіх областях країни, а ворожі прильоти зафіксовано в багатьох регіонах.

Є влучання й у Львівській області. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води, — написав він у Telegram.

– Під час масованого ракетного удару ворог кілька разів влучив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури у нашій області. Одну ракету воїни ПВК Захід збили. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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На місце ураження виїхали всі профільні служби. Вивчають масштаби ушкоджень.

Ударів зазнали й інші області. Тому по всій країні запровадили аварійні відключення електроенергії, — пізніше додав Козицький.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував ницу та підлу атаку росіян на мирне населення.

— Так виглядає чергова агонія скажених терористів. Запустити десятки ракет по Україні, керуючись осатанілим прагненням усе знищити та зруйнувати. У підсумку, це прагнення знищить саму РФ, — сказав він.

Чергова ракетна атака на Київ 14 січня розбудила українців гучними вибухами. За кілька хвилин після цього було оголошено повітряну тривогу. Читай, що відомо про наслідки російського обстрілу.

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