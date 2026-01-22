Совет мира — аморфная структура: в ООН ответили на критику Трампа

Несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа, ООН будет и впредь руководствоваться своим Уставом, не опасаясь появления альтернативной организации, а именно Совета мира.

Как отмечает Укринформ, это мнение высказал заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Гак.

В ООН ответили на критику Трампа в их адрес

Мы ясно дали понять, что прилагаем все усилия, чтобы улучшить работу ООН, чтобы она эффективно работала для всех заинтересованных сторон, — заявил Гак.

По его словам, ООН и в дальнейшем будет работать во имя мира с уважением к международному праву, а также приложит все усилия для устранения первопричин конфликтов, чтобы обеспечить устойчивые решения для достижения мира.

Относительно Совета мира, который анонсировал Трамп, Фархан Гак отметил, что на сегодня это лишь аморфная структура с точки зрения того, чем она будет заниматься. Кроме того, он отметил, что ООН не боится создания и появления новых организаций и продолжает работать в соответствии со своей программой и Уставом.

Относительно споров Трампа по поводу Гренландии заместитель пресс-секретаря сказал:

Мы дали понять, что ожидаем от всех государств соблюдения Устава ООН, в котором, конечно, закреплено уважение к суверенитету и территориальной целостности государств-членов, и мы будем продолжать на этом настаивать.

Также решение о создании Совета мира для работы в Газе одобрил Совбез ООН.

Ранее мы писали, что 2025 год стал самым кровавым для гражданских лиц Украины — читай в материале подробности отчета ООН.

