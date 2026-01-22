Рада миру — аморфна структура: в ООН відповіли на критику Трампа

Попри критику з боку президента США Дональда Трампа, ООН надалі керуватиметься своїм Статутом, не боячись появи альтернативної організації, а саме Ради миру.

Як зазначає Укрінформ, цю думку висловив заступник речника генсека ООН Фархан Гак.

В ООН відповіли на критику Трампа в їх бік

Ми ясно дали зрозуміти, що докладаємо всіх зусиль, щоб покращити роботу ООН, щоб вона ефективно працювала для всіх зацікавлених сторін, — заявив Гак.

За його словами, ООН і надалі працюватиме заради миру з повагою до міжнародного права, а також докладатиме всіх зусиль задля усунення першопричин конфліктів, щоб забезпечити стійкі рішення для досягнення миру.

Щодо Ради миру, яку анонсував Трамп, Фархан Гак зауважив, що на сьогодні це лише аморфна структура з погляду того, що вона робитиме. Крім того, він зазначив, що ООН не боїться створення та появу нових організацій та продовжує працювати відповідно до своєї програми та Статуту.

Стосовно суперечок Трампа щодо Гренландії заступник речника сказав:

Ми дали зрозуміти, що очікуємо від усіх держав дотримання Статуту ООН, у якому, звичайно, закріплено повагу до суверенітету й територіальної цілісності держав-членів, і ми продовжимо на цьому наполягати.

Також рішення щодо створення Ради миру для роботи в Газі схвалив Радбез ООН.

