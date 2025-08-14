На ЧАЭС снова начнутся работы — необходим ремонт саркофага

Украина планирует начать ремонтные работы на новом безопасном конфайнменте над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Ремонт на ЧАЭС: что известно

Международное агентство по атомной энергии сообщило 13 августа, что эти временные работы должны начаться осенью 2025 года. В настоящее время украинский регулятор, Госатомрегулирование, изучает необходимую документацию для начала ремонта.

МАГАТЭ окажет свою поддержку в рамках меморандума, подписанного на Конференции по восстановлению Украины в Риме в июле 2025 года. Эти усилия являются продолжением ранее начатых работ после атаки беспилотника в феврале 2025 года, которая повредила внешнюю оболочку НБК.

Также 1 июля 2025 года Европейский банк реконструкции и развития ГП Чернобыльская АЭС заключили пятое грантовое соглашение. Оно предусматривает финансирование для оценки повреждений и разработки плана ремонта внешней оболочки и гидроизоляционной мембраны.

Хотя полное восстановление НБК потребует значительных усилий и, вероятно, займет несколько лет, ключевым приоритетом останется безопасность.

Все работы будут направлены на защиту окружающей среды и обеспечение максимальной безопасности для персонала ЧАЭС и специалистов, работающих в зоне отчуждения.

После атаки российского беспилотника защитная оболочка Чернобыльского саркофага серьезно повреждена и больше не выполняет свою функцию полностью. Специалисты рассматривают варианты ремонта дыр от дрона и повреждений, вызванных гашением, а также восстановление мембраны, изоляции и внутренних конструкций.

Главное фото: Википедия

