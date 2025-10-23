Отдельные парко-места для водителей с детьми: кого коснутся изменения в законе

Верховная Рада Украины 23 октября 2025 года приняла в первом чтении и в целом законопроект №12437 О внесении изменений в статью 25 Закона Украины О дорожном движении по парковке транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет и имеющие соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве.

Целью документа является усиление безопасности и комфорта для семей с младенцами, а также развитие парковочной системы в стране. Читай в материале детали принятого законопроекта.

На парковках создадут водительские места с детьми до 3 лет: что известно

Согласно закону, владельцы специально оборудованных или отведенных парковочных площадок обязаны выделить места для водителей, перевозящих детей до трех лет и имеющих специальный знак на авто — не менее 5% от общего количества, но минимум одно место. Эти места будут отмечены дорожными знаками или разметкой.

Порядок определения площадок, обустройства мест, подтверждения права на парковку и нанесение опознавательного знака на авто будет устанавливаться Кабинетом Министров Украины.

Кроме того, органы государственной власти и местного самоуправления должны способствовать созданию отдельных парковочных мест для беременных женщин, престарелых и ветеранов. Принятие закона облегчит передвижение водителей с маленькими детьми, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность.

