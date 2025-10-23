Для тебя Новости

Отдельные парко-места для водителей с детьми: кого коснутся изменения в законе

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 октября 2025, 14:00 2 мин.
парковочные места водителям с детьми до трех лет
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь