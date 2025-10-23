Окремі парко-місця для водіїв з дітьми: кого торкнуться зміни у законі

Верховна Рада України 23 жовтня 2025 року прийняла в першому читанні та в цілому законопроєкт №12437 Про внесення змін до статті 25 Закону України Про дорожній рух щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Метою документа є посилення безпеки та комфорту для сімей з немовлятами, а також розвиток системи паркування в країні. Читай у матеріалі деталі прийнятого законопроєкту.

На парковках створять місця для водіїв з дітьми до 3 років: що відомо

Згідно з законом, власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування зобов’язані виділити місця для водіїв, що перевозять дітей до трьох років та мають спеціальний знак на авто — не менше 5% від загальної кількості, але мінімум одне місце. Ці місця позначатимуться дорожніми знаками чи розміткою.

Порядок визначення майданчиків, облаштування місць, підтвердження права на паркування та нанесення розпізнавального знаку на авто встановлюватиме Кабінет Міністрів України.

Крім того, органи державної влади та місцевого самоврядування мають сприяти створенню окремих паркувальних місць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів. Прийняття закону полегшить пересування водіїв з маленькими дітьми, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку.

