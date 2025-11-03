Для тебе Війна в Україні

Закон про бронювання на 45 днів: для кого набув чинності

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 03 Листопада 2025, 12:30 3 хв.
закон про бронювання 45 днів
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь