Закон про бронювання на 45 днів: для кого набув чинності

Верховна Рада України ухвалила законопроект № 13335, який запроваджує механізм тимчасового бронювання військовозобов’язаних працівників на підприємствах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Документ, зареєстрований 30 травня 2025 року та ухвалений 9 жовтня з підтримкою 272 депутатів, уже підписав президент Володимир Зеленський. Про це стало відомо з картки законопроекту.

Цей закон спрямований на розв’язання кадрових проблем критичних підприємств у воєнний час, дозволяючи тимчасово захищати від мобілізації працівників з порушеннями у військовому обліку. Читай у матеріалі, що саме передбачає закон та кого можна бронювати.

Основні положення законопроекту 13335

Законопроект вносить зміни до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (№ 3543-XII) та Закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 2136–IX). Ключова новація — можливість укладати трудові договори з військовозобов’язаними, які мають проблеми з обліком, без ризику для роботодавця, зокрема:

Тимчасове бронювання на 45 днів: Воно діє з моменту укладення трудового договору і не може перевищувати 45 календарних днів. Таке бронювання надається не більше одного разу на рік для одного працівника.

Випробувальний термін: Для таких працівників на підприємствах ОПК максимальний строк випробування — 45 днів, незалежно від посади чи професії. Укладення договору на цей період не вважатиметься порушенням законодавства про мобілізацію.

Якщо працівник не упорядкує власні військово-облікові документи за 45 днів, роботодавець матиме право звільнити його. Водночас бронювання не звільняє від адміністративної чи кримінальної відповідальності за попередні порушення.

Ці норми застосовуються виключно до підприємств ОПК, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України (ЗСУ), інших військових формувань, економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Хто зможе отримати тимчасове бронювання на 45 днів

Механізм стосується військовозобов’язаних працівників, які влаштовуються на роботу в ОПК, але мають проблеми з обліком. Зокрема, бронювати можна:

Осіб без військово-облікових документів або з неналежно оформленими документами. Тих, хто не перебуває на військовому обліку. Працівників, які не уточнили персональні дані відповідно до Закону № 3633–IX від 11 квітня 2024 року. Людей, що перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону чи мобілізацію.

Окрім працівників, тимчасове бронювання поширюється на кінцевих бенефіціарних власників таких підприємств, навіть якщо вони не є штатними співробітниками.

Для оформлення роботодавець подає списки через портал Дія, вказуючи дані про зарплату, підприємство та співробітників. Система перевіряє дані за добу, і бронь з’являється в Резерв+.

Крім цього, заброньовані працівники можуть виїхати за кордон — читай у матеріалі, за яких умов можливий такий розвиток подій.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!