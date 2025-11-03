Закон о бронировании на 45 дней: для кого вступил в силу

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 13335, который вводит механизм временного бронирования военнообязанных работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Документ, зарегистрированный 30 мая 2025 года и принятый 9 октября с поддержкой 272 депутатов, уже подписал президент Владимир Зеленский. Об этом стало известно с карточки законопроекта.

Этот закон направлен на решение кадровых проблем критических предприятий в военное время, позволяя временно защищать от мобилизации работников с нарушениями в воинском учете. Читай в материале, что именно предусматривает закон и кого можно бронировать.

Основные положения законопроекта 13335

Законопроект вносит изменения в Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (№ 3543-XII) и Закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положении (№ 2136–IX). Ключевая новация — возможность заключать трудовые договоры с военнообязанными, которые имеют проблемы с учетом, без риска для работодателя, в частности:

Временное бронирование на 45 дней: оно действует с момента заключения трудового договора и не может превышать 45 календарных дней. Такое бронирование предоставляется не более одного раза в год для одного работника.

Испытательный срок: Для таких работников на предприятиях ОПК максимальный срок испытания — 45 дней, независимо от должности или профессии. Заключение договора на этот период не будет считаться нарушением законодательства о мобилизации.

Если работник не приведет в порядок свои военно-учетные документы в течение 45 дней, работодатель будет иметь право уволить его по собственной инициативе. В то же время бронирование не освобождает от административной или уголовной ответственности за предыдущие нарушения.

Эти нормы применяются исключительно к предприятиям ОПК, признанным критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ), других военных формирований, экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Кто сможет получить временное бронирование на 45 дней

Механизм касается военнообязанных работников, которые устраиваются на работу в ОПК, но имеют проблемы с учетом. В частности, бронировать можно:

Лиц без военно-учетных документов или с ненадлежащим образом оформленными документами. Тех, кто не состоит на воинском учете. Работников, которые не уточнили персональные данные в соответствии с Законом № 3633–IX от 11 апреля 2024 года. Людей, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне или мобилизации.

Кроме работников, временная бронь распространяется на конечных бенефициарных владельцев таких предприятий, даже если они не являются штатными сотрудниками.

Для оформления работодатель подает списки через портал Дія, указывая данные о зарплате, предприятии и сотрудниках. Система проверяет данные за сутки, и бронь появляется в Резерв+.

Кроме этого, забронированные работники могут выехать за границу — читай в материале, при каких условиях возможно такое развитие событий.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!