Для тебя Война в Украине

Закон о бронировании на 45 дней: для кого вступил в силу

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 ноября 2025, 12:30 3 мин.
закон о бронировании 45 дней
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь