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Когда заканчивается отопительный сезон в Киеве: дата и причины

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 апреля 2023, 13:00
Опалювальний сезон у Києві: коли відключать опалення
Фото: Pexels

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