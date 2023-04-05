Когда заканчивается отопительный сезон в Киеве: дата и причины

Совсем скоро батареи в домах киевлян станут холодным. Глава столицы Виталий Кличко рассказал, что отопительный сезон в Киеве закончится 8 апреля.

Он отметил, что соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия — в скором времени ожидается существенное потепление.

— Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.

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В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше, — сказал Кличко.

Он добавил, что для перехода на летний режим работы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы является одной из самых больших в Европе.

Она насчитывает более 2700 км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, около 200 станций теплоснабжения и котелен.

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