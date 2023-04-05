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Коли закінчується опалювальний сезон у Києві: дата та причини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 13:00
Опалювальний сезон у Києві: коли відключать опалення
Фото: Pexels

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