Коли закінчується опалювальний сезон у Києві: дата та причини

Зовсім скоро батареї в оселях киян стануть холодним. Очільник столиці Віталій Кличко розповів, що опалювальний сезон в Києві закінчиться 8 квітня.

Він наголосив, що відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови — незабаром очікується суттєве потепління.

— Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми ухвалюємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

Зараз також дивляться

Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше, — сказав Кличко.

Він додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці є однією з найбільших у Європі.

Вона налічує понад 2700 км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже 200 станцій теплопостачання та котелень.

Зовсім скоро на Україну чекає потепління. Раніше ми розповідали, якою буде погода у квітні 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!