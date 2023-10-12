Тепло для южного региона: когда начнется отопительный сезон в Одессе 2023

Когда за окном начинается сильный холодный ветер, а солнце перестает греть, люди задумываются, когда включат дома батареи.

Жители Юга задаются вопросом, когда начнется отопительный сезон в Одессе. Прошлая зима оказалась сложной для региона, но к этой он готов.

Когда начнется отопительный сезон в Одессе 2023

Новый отопительный сезон в Одесской области начнется ориентировочно 1 ноября, но окончательная дата зависит от погодных условий, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Согласно нормам, отопление в домах должно включиться, когда среднесуточная температура будет ниже +8°C трое суток и будет снижаться.

Насколько Одесская область готова к новому отопительному сезону 2023 года

По словам Кипера, к работе в осенне-зимний период подготовлено 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, 248 объектов водоснабжения, 8867 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведения, 399 заведений здравоохранения.

Заготовлено около 50 тыс. тонн посыпочного материала. Также 321 единица специализированной техники готова к работе.

Заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич также отмечает, что по состоянию на 11 октября 2023 года уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Одесской области составляет 100%.

— Проблемных вопросов по технической подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социальной сферы нет.

Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября, но для этого нужно, чтобы четыре дня подряд температура на улице была не выше +8°С, поэтому из-за этого начало может сдвинуться на пару дней, — акцентировал он.

Олег Кипер добавил, что в области проведена инвентаризация наличия генераторов на жизненно важных объектах инфраструктуры и социальной сферы. Объекты централизованного водоснабжения обеспечены генераторами на 86%, котельные централизованного теплоснабжения — на 97%.

Если тебе еще не включили отопление, а ты хочешь согреться и есть кондиционер, то ранее мы рассказывали, как переключить кондиционер на тепло.

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