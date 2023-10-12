Тепло для південного регіону: коли почнеться опалювальний сезон в Одесі 2023

Коли за вікном починається сильний холодний вітер, а сонце перестає гріти, люди замислюються, коли вдома увімкнуть батареї.

Мешканці Півдня замислюються над питанням, коли почнеться опалювальний сезон в Одесі. Минула зима виявилася складною для регіону, але до цієї він готовий.

Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі 2023

Новий опалювальний сезон в Одеській області почнеться орієнтовно 1 листопада, але остаточна дата залежить від погодних умов, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зараз також дивляться

Згідно з нормами, опалення у будівлях мають увімкнути, коли середньодобова температура буде нижчою за +8°C впродовж трьох діб та знижуватиметься.

Наскільки Одещина готова до нового опалювального сезону 2023

За словами Кіпера, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 1315 котелень, 1908 км теплових мереж, 248 об’єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 навчальних закладів, 399 закладів охорони здоров’я.

Заготовлено майже 50 тис. тонн посипкового матеріалу. Також 321 одиниця спеціалізованої техніки готова до роботи.

Заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Володимир Карпич також зазначає, що станом на 11 жовтня 2023 рівень готовності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в Одеській області складає 100%.

— Проблемних питань з технічної підготовки обʼєктів житлово-комунальних господарства та соціальної сфери немає.

Опалювальний сезон плануємо розпочати з 1 листопада, але для цього потрібно, щоб чотири доби поспіль температура на вулиці була не вище +8°С, тому через це початок може зсунутись на пару днів, — акцентував він.

Олег Кіпер акцентував, що в області проведено інвентаризацію наявності генераторів на життєво важливих об’єктах інфраструктури та соціальної сфери. Об’єкти централізованого водопостачання забезпечені генераторами на 86%, котельні централізованого теплопостачання — на 97%.

Якщо тобі ще не увімкнули опалення, а ти хочеш зігрітися та маєш кондиціонер, то раніше ми розповідали, як перемикнути кондиціонер на тепло.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.