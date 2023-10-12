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Тепло для південного регіону: коли почнеться опалювальний сезон в Одесі 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 17:00
Опалювальний сезон в Одесі 2023: коли увімкнуть опалення
Фото: Unsplash

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