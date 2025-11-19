Светлану Гринчук уволили с должности министра энергетики — Рада приняла решение

Вслед за министром энергетики Германом Галущенко депутаты уволили и Светлану Гринчук. За ее отставку проголосовали 315 народных депутата — соответствующее решение приняли во время пленарного заседания.

Перед голосованием депутаты поддержали решение пригласить в Верховную Раду премьер-министерку Юлию Свириденко, министра юстиции Дениса Малюську и уже отстранённого Германа Галущенко.

Также на заседание должны были прибыть и другие причастные должностные лица. Начало встречи назначили на 13:00. Соответствующую постанову поддержали 200 депутатов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесменов Бориса Миндича и Михаила Цукермана.

