Для тебя Новости

Светлану Гринчук уволили с должности министра энергетики — Рада приняла решение

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 ноября 2025, 14:32 1 мин.
Светлану Гринчук уволили с должности министра энергетики — Рада приняла решение
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь