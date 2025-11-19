Світлану Гринчук звільнили з посади міністра енергетики — Рада ухвалила рішення

Слідом за міністром енергетики Германом Галущенком депутати звільнили й Світлану Гринчук. За її відставку проголосували 315 народних депутатів — відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання.

Перед голосуванням депутати підтримали рішення запросити до Верховної Ради прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук.

Читати на тему Галущенка остаточно зняли з посади — Рада відправила міністра у відставку Офіційно: Герман Галущенко більше не міністр юстиції.

Також на засідання мали прибути й інші причетні посадовці. Початок зустрічі призначили на 13:00. Відповідну постанову підтримали 200 депутатів.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Михайла Цукермана.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!