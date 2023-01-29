Петр Павел возглавил Чехию — что известно о новоизбранном президенте и его отношении к Украине

В эту пятницу и субботу в Чехии прошел второй тур президентских выборов. С отрывом в 16% победил бывший генерал НАТО Петр Павел, известный активной поддержкой Украины в борьбе против России.
Он набрал более 58% голосов избирателей в то время, как его соперник миллиардер Андрей Бабиш получил менее 42% поддержки населения.
Разбираемся, кто такой Петр Павел, почему его победа на выборах важна для Украины и как на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
ВВС Украина сообщает, что Петр Павел еще в юности пошел по стопам своего отца военного и сам посвятил жизнь армии.
Военную карьеру он начал в 1983 году, когда окончил институт сухопутных войск. В то время социалистическая Чехословакия являлась членом Варшавского договора.
Командир разведывательного десантного взвода особого назначения Павел даже успел четыре года побывать членом Коммунистической партии, пока не началась Бархатная революция в 1989 году.
Позже в одном из интервью генерал так прокомментировал эту страницу своей жизни.
Вступление в Коммунистическую партию было ошибкой. Но за последние 33 года я должным образом компенсировал это, — сказал Петр Павел.
Вступление в Коммунистическую партию было ошибкой. Но за последние 33 года я должным образом компенсировал это, — сказал Петр Павел.
К слову, его соперник на выборах Андрей Бабиш также являлся членом Компартии.
Фото: Getty Images
Что происходило с Павлом после Бархатной революции?
После отставки Павел начал думать о президентстве и пришел на выборы как независимый кандидат. Его поддержало правоцентристское правительство премьера Петра Фиалы, который тоже известен как друг Украины.
Что касается личного, то у Петра Павла есть жена Ева Павлова — подполковница в отставке. Также генерал имеет двух сыновей.
V klidu, to zvladnem! ???????? pic.twitter.com/K37nybjDyO— Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023
V klidu, to zvladnem! ???????? pic.twitter.com/K37nybjDyO
Исполнительная власть в Чехии в основном принадлежит правительству, избираемому парламентскими выборами. Однако полномочия президента также существенны.
На этих выборах Чехия оказалась на развилке между Петером Павелом, который выступает за усиление сотрудничества Чехии с НАТО и ЕС, а также поддерживает Украину, и Андреем Бабишем, который дружит с прокремлевским венгерским премьером Виктором Орбаном и выступает за переговоры с Путиным.
Петр Павел считает, что Россия должна проиграть, а для этого Украине нужно больше поставок оружия. Кроме того, он поддерживает вступление нашей страны в НАТО.
В то же время Бабиш неоднократно заявлял, что Чехии самой нужно оружие, а вступление Украины в Альянс называл “нереальным”. В целом 68-летний миллиардер ставил ставку на свои популистские лозунги о том, что комфортная жизнь чехов важнее помощи Украине и беженцам.
61-летний Павел же сам собирал деньги на военную помощь Украине.
Солидарность должна быть даже ценой временного понижения комфорта нашей жизни. Война в Украине — это и наша война, потому что касается нас.
Солидарность должна быть даже ценой временного понижения комфорта нашей жизни. Война в Украине — это и наша война, потому что касается нас.
Это война за будущее международных отношений, за будущее безопасной Европы, — отметил генерал во время теледебатов, сообщает Радио Свобода.
Он напомнил чехам, какую цену платят украинцы и призвал ценить мир и покой в их стране.
Политический эксперт Ян Кубачек считает, что при президенте Павеле Чехия сохранит и укрепит отношения с ЕС и НАТО и останется на стороне Украины.
Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5— Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023
Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5
Президент Украины Владимир Зеленский уже успел поздравить Петера Павела с победой.
Поздравляю Петера Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии.
Поздравляю Петера Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии.
Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы, — написал Зеленский в Twitter.
Ожидается, что сегодня, 29 января, пройдет телефонный разговор лидеров двух стран. Зеленский и Павел обсудят визит новоизбранного президента Чехии в Украину.
Он вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой планируют лично встретиться с Зеленским в Киеве.
К слову, Павел уже был в Украине в 2018 году в качестве главы Военного комитета НАТО.
Pojďme vrátit Česku řád a klid. Nepodceňme to a pojďme volit. pic.twitter.com/D0cCUMwW7E— Petr Pavel (@general_pavel) January 27, 2023
Pojďme vrátit Česku řád a klid. Nepodceňme to a pojďme volit. pic.twitter.com/D0cCUMwW7E
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