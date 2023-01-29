Петр Павел возглавил Чехию — что известно о новоизбранном президенте и его отношении к Украине

В эту пятницу и субботу в Чехии прошел второй тур президентских выборов. С отрывом в 16% победил бывший генерал НАТО Петр Павел, известный активной поддержкой Украины в борьбе против России.

Он набрал более 58% голосов избирателей в то время, как его соперник миллиардер Андрей Бабиш получил менее 42% поддержки населения.

Разбираемся, кто такой Петр Павел, почему его победа на выборах важна для Украины и как на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас также смотрят

Что известно о Петере Павеле

ВВС Украина сообщает, что Петр Павел еще в юности пошел по стопам своего отца военного и сам посвятил жизнь армии.

Военную карьеру он начал в 1983 году, когда окончил институт сухопутных войск. В то время социалистическая Чехословакия являлась членом Варшавского договора.

Командир разведывательного десантного взвода особого назначения Павел даже успел четыре года побывать членом Коммунистической партии, пока не началась Бархатная революция в 1989 году.

Позже в одном из интервью генерал так прокомментировал эту страницу своей жизни.

Вступление в Коммунистическую партию было ошибкой. Но за последние 33 года я должным образом компенсировал это, — сказал Петр Павел.

К слову, его соперник на выборах Андрей Бабиш также являлся членом Компартии.

Что происходило с Павлом после Бархатной революции?

1991 — переход в военную разведку.

1993 — успешное выведение группы французских миротворцев во время войны в Хорватии.

2002 — блестящая карьера в роли бригадного генерала и командующего спецвойсками.

2012-2015 — возглавление генштаба армии Чехии в то время, как чешские солдаты служили в миссии НАТО в Афганистане.

2015-2018 — возглавление Военного комитета НАТО — высшей военной должности в Альянсе.

После отставки Павел начал думать о президентстве и пришел на выборы как независимый кандидат. Его поддержало правоцентристское правительство премьера Петра Фиалы, который тоже известен как друг Украины.

Что касается личного, то у Петра Павла есть жена Ева Павлова — подполковница в отставке. Также генерал имеет двух сыновей.