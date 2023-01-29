Петр Павел очолив Чехію — що відомо про новообраного президента та його ставлення до України

У цю п’ятницю та суботу в Чехії відбувся другий тур президентських виборів. З відривом у 16% переміг колишній генерал НАТО Петр Павел, відомий активною підтримкою України в боротьбі проти Росії.

Він набрав понад 58% голосів виборців, водночас його суперник мільярдер Андрей Бабіш отримав менш як 42% підтримки населення.

Розбираємось, хто такий Петр Павел, чому його перемога на виборах важлива для України та як на це відреагував президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо про Петера Павела

ВВС Україна повідомляє, що Петр Павел ще в юності пішов стопами свого батька військового й сам присвятив життя армії. Військову кар’єру він почав у 1983 році, коли закінчив інститут сухопутних військ. У той час соціалістична Чехословаччина була членом Варшавського договору. Командир розвідувального десантного взводу особливого призначення Павел навіть встиг чотири роки побувати членом Комуністичної партії, аж поки не почалась Оксамитова революція у 1989 році. Пізніше в одному з інтерв’ю генерал так прокоментував цю сторінку свого життя. Вступ до Комуністичної партії був помилкою. Але за останні 33 роки я належним чином компенсував це, — сказав Петр Павел. До слова, його суперник на виборах Андрей Бабіш також був членом Компартії. Що відбувалось з Павлом після Оксамитової революції? 1991 — перехід у військову розвідку.

1993 — успішне виведення групи французьких миротворців під час війни в Хорватії.

2002 — блискуча кар’єра в ролі бригадного генерала та командувача спецвійськ.

2012-2015 — очолення генштабу армії Чехії в той час, як чеські солдати служили в місії НАТО в Афганістані.

2015-2018 — очолення Військового комітету НАТО — найвищої військової посади в Альянсі. Після відставки Павел почав думати про президенство та прийшов на вибори як незалежний кандидат. Його підтримав правоцентристський уряд прем’єра Петра Фіали, який теж відомий як друг України. Що ж до особистого, то Петр Павел має дружину Єву Павлову — підполковницю у відставці. Також у генерала є два сини.

Чому перемога Павела важлива для України

Виконавча влада в Чехії здебільшого належить уряду, який обирається парламентськими виборами. Однак повноваження президента також суттєві. На цих виборах Чехія опинилась на роздоріжжі між Петером Павелом, який виступає за посилення співпраці Чехії з НАТО та ЄС, а також підтримує Україну, та Андреєм Бабішем, який товаришує з прокремлівським угорським прем’єром Віктором Орбаном та виступає за перемовини з Путіним. Петр Павел вважає, що Росія має програти, а для цього Україні треба більше постачань зброї. Крім того, він підтримує вступ нашої країни до НАТО. Водночас Бабіш неодноразово заявляв, що Чехії самій треба зброя, а вступ України до Альянсу називав “нереальним”. Загалом 68-річний мільярдер ставив ставку на свої популістські гасла про те, що комфортне життя чехів є важливішим від допомоги Україні та біженцям. 61-річний Павел же сам збирав гроші на військову допомогу Україні.

Солідарність має бути навіть ціною тимчасового зниження комфорту нашого життя. Війна в Україні — це і наша війна, бо стосується нас.

Це війна за майбутнє міжнародних відносин, за майбутнє безпечної Європи, — зазначив генерал під час теледебатів, повідомляє Радіо Свобода.

Він нагадав чехам, яку ціну платять українці, та закликав цінувати мир та спокій у їхній країні.

Політичний експерт Ян Кубачек вважає, що за президенства Павела Чехія збереже та зміцнить відносини з ЄС та НАТО й залишиться на боці України.

Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5 — Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023

Реакція України на перемогу Петера Павела

Президент України Володимир Зеленський вже встиг привітати Петера Павела з перемогою.

Щиро вітаю Петера Павела із переконливою перемогою на виборах президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особисті співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об’єднаної Європи, — написав Зеленський у Twitter.

Очікується, що сьогодні, 29 січня, пройде телефонна розмова між лідерами двох країн. Зеленський та Павел обговорять візит новообраного президента Чехії до України.

Він разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують особисто зустрітись із Зеленським у Києві.

До слова, Павел вже був в Україні у 2018 році в ролі очільника Військового комітету НАТО.

Pojďme vrátit Česku řád a klid. Nepodceňme to a pojďme volit. pic.twitter.com/D0cCUMwW7E — Petr Pavel (@general_pavel) January 27, 2023

Міжнародна спільнота розуміє важливість постачання Україні зброї для захисту від російської агресії. Читай, що говорять світові політики про підтримку України.

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