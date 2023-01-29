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Петр Павел очолив Чехію — що відомо про новообраного президента та його ставлення до України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Січня 2023, 11:00
Петр Павел - що відомо про новообраного президента Чехії
Фото: Getty Images

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