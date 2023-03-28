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Как звучит Украина. Платформа, на которой можно поделиться диалектом своего региона

Вероника Кононенко, редактор сайта 28 марта 2023, 09:00
діалект
Фото: Pexels

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