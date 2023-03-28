Как звучит Украина. Платформа, на которой можно поделиться диалектом своего региона

Украинский язык родился и развивался еще задолго до момента, когда российские цари захотели его истребить всеми возможными способами.
Имперские власти применили всю фантазию и жестокость в языковом вопросе: пытались ассимилировать, запретить украинский, стереть все упоминания о его существовании и т. д.
Несмотря на все пытки и испытания, народ не дал забыть язык, он бережно лелеял украинский, боролся за него, отдавая жизнь. И все же издевательства не прошли мимо.
Язык в каждом регионе получил свой укоренившийся шрам, ставший уникальной, аутентичной особенностью — сейчас эти шрамы известны как суржик, наречие, диалект и т. д.
В общей сложности в Украине около 15 видов говора, а кто знает, как они звучат? Чтобы сохранить голоса регионов, волонтеры создали платформу Оселя голосів та історій, где собирают все возможные диалекты Украины.
Оставить язык своего региона в истории можешь и ты. Для этого просто запиши разговор своих родных или знакомых на диктофон и пришли запись на электронную почту mene_pochuyut@ridni.in.ua до 7 мая. О других инструкциях и правилах подготовки читай дальше.
Всего за три простых шага ты сможешь стать участником инициативы и помочь сохранить диалект своего региона. Для этого нужно:
Важно подписать разрешение еще до записи. Найти шаблон документа ты сможешь на сайте проекта.
Все записи будут обработаны, упорядочены по наречиям и загружены в открытый доступ. В результате можно будет почитать о диалекте и услышать аутентичное звучание каждого уголка Украины.
А что ты знаешь о диалектах украинского языка в своем регионе? В нашем эксклюзивном материале можно раз и навсегда выяснить, засоряют ли диалектизмы нашу речь и почему они существуют.
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