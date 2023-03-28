Як звучить Україна. Платформа, де можна поділитись діалектом свого регіону

Українська мова народилася та розвивалася ще задовго до моменту, коли російські царі захотіли її винищити усіма можливими способами.
Імперська влада застосувала всю фантазію та жорстокість у мовному питанні: намагалася асимілювати, заборонити українську, стерти усі згадки про її існування тощо.
Попри усі тортури та випробування, народ не дав забути мову, він дбайливо плекав українську, боровся за неї, віддаючи життя. Та все ж знущання не пройшли повз.
Мова в кожному регіоні отримала свій шрам, який вкорінився й став унікальною, автентичною особливістю — зараз ці шрами відомі як суржик, наріччя, діалект тощо.
Загалом в Україні близько 15 видів говірки, а хто знає, як вони звучать? Щоб зберегти голоси різних регіонів, волонтери створили платформу Оселя голосів та історій, де збирають усі можливі діалекти України.
Залишити мову свого регіону в історії можеш і ти. Для цього просто запиши розмову своїх рідних чи знайомих на диктофон і надішли запис на електронну пошту mene_pochuyut@ridni.in.ua до 7 травня. Про інші інструкції та правила підготовки читай далі.
Усього за три прості кроки ти зможеш стати учасником ініціативи й допомогти зберегти діалект свого регіону. Для цього треба:
Важливо підписати дозвіл ще до здійснення запису. Знайти шаблон документа ти зможеш на сайті проекту.
Усі записи будуть опрацьовані, впорядковані за наріччями й завантажені у відкритий доступ. В результаті можна буде почитати про певний діалект і почути автентичне звучання кожного куточку України.
А що ти знаєш про діалекти української мови у своєму регіоні? В нашому ексклюзивному матеріалі можна раз і на завжди з’ясувати, чи засмічують діалектизми наше мовлення і чому вони існують.
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