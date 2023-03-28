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Як звучить Україна. Платформа, де можна поділитись діалектом свого регіону

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Березня 2023, 09:00
діалект
Фото: Pexels

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