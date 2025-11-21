Почему так долго нет света: в Yasno рассказали о причинах

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему в Украине увеличилась продолжительность отключений.

По его словам, это связано с российскими атаками не только на электростанции, но и сети передачи, что усложняет доставку электроэнергии от атомных станций. Читай в материале детали заявления Сергея Коваленко.

Почему так долго нет света: объяснение

Коваленко детализировал последствия последних обстрелов: семь областей получили удары, три атомные электростанции (АЭС) снизили мощность из-за повреждений сетей.

Две АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последних обстрелов потеряли еще одну высоковольтную линию. Одна АЭС лишилась части внешнего подключения. В результате четыре из девяти реакторов работают на пониженной мощности.

К этому добавляется необходимость ремонтных работ на ряде линий, а похолодание увеличивает нагрузку на энергосистему.

Поверьте, энергетики работают 24/7 и каждый день делают все возможное, чтобы света стало больше. Но с каждым обстрелом становится сложнее

, — подчеркнул Коваленко.

Ситуация в энергосистеме остается напряженной, но энергетики уверяют в максимальных усилиях по стабилизации.

