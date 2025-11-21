Чому так довго немає світла: в Yasno розповіли про причини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому в Україні збільшилася тривалість відключень електроенергії.
За його словами, це пов’язано з російськими атаками не лише на електростанції, а й на мережі передачі, що ускладнює доставку електроенергії від атомних станцій. Читай у матеріалі деталі заяви Сергія Коваленка.
Чому так довго немає світла: пояснення
Коваленко деталізував наслідки останніх обстрілів: сім областей зазнали ударів, три атомні електростанції (АЕС) знизили потужність через пошкодження мереж.
Дві АЕС з початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію. Одна АЕС втратила частину зовнішнього підключення. У результаті чотири з дев’яти реакторів працюють на зниженій потужності.
До цього додається необхідність ремонтних робіт на низці ліній, а похолодання збільшує навантаження на енергосистему.
Повірте, енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше
, — наголосив Коваленко.
Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, але енергетики запевняють у максимальних зусиллях для стабілізації.
