Чому так довго немає світла: в Yasno розповіли про причини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому в Україні збільшилася тривалість відключень електроенергії.

За його словами, це пов’язано з російськими атаками не лише на електростанції, а й на мережі передачі, що ускладнює доставку електроенергії від атомних станцій. Читай у матеріалі деталі заяви Сергія Коваленка.

Чому так довго немає світла: пояснення

Коваленко деталізував наслідки останніх обстрілів: сім областей зазнали ударів, три атомні електростанції (АЕС) знизили потужність через пошкодження мереж.

Дві АЕС з початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію. Одна АЕС втратила частину зовнішнього підключення. У результаті чотири з дев’яти реакторів працюють на зниженій потужності.

Читати на тему Чи є у Києва план Б? Як містяни і влада готуються до можливих блекаутів Як містяни готують домівки до графіків і що кажуть про підготовку до блекаутів у місцевій владі?

До цього додається необхідність ремонтних робіт на низці ліній, а похолодання збільшує навантаження на енергосистему.

Повірте, енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше

, — наголосив Коваленко.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, але енергетики запевняють у максимальних зусиллях для стабілізації.

Раніше ми писали, як подивитись коли буде відключення світла — читай у матеріалі інструкцію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!