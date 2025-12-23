Для тебя Новости

Погиб Винс Зампелла: создатель Call of Duty и Battlefield 6 разбился на Ferrari

Ольга Петухова, редактор сайта 23 декабря 2025, 11:45 2 мин.
винс зампелла умер
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь