Погиб Винс Зампелла: создатель Call of Duty и Battlefield 6 разбился на Ferrari

Разработчик видеоигр Винс Зампелла в воскресенье днем погиб в ДТП, он ехал на Ferrari по шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии.

Зампелла был личностью, известной в индустрии видеоигр, возглавлял студию Respawn Entertainment, а ранее был генеральным директором Infinity Ward, студии, которая создала успешную франшизу Call of Duty.

Как произошла авария с участием Винса Зампеллы

По данным Калифорнийской дорожной полиции, авария произошла около 12:45 дня на живописной дороге к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль.

Ferrari, двигавшийся на юг, съехал с дороги сразу после выхода из туннеля, врезался в бетонный барьер, и пассажир вылетел из автомобиля.

Зампелла оказался заблокированным на водительском месте в автомобиле, который загорелся, и погиб. Пассажир скончался в больнице. Личность пассажира пока не установлена.

Причины аварии на извилистой лесной дороге, с видом на Лос-Анджелес и долину Сан-Габриэль, пока неизвестны.

Очевидец передал полиции видео, на котором видно, как красный Ferrari 296 GTS врезается в барьер сразу после того, как выезжает из туннеля.

В целом, этот автомобиль имеет мощность более 819 лошадиных сил.

55-летний Зампелла основал Respawn Entertainment в 2010 году. Respawn известна играми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends и STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Критик видеоигр Washington Post Джин Парк так высказался о Зампелле: “Он умел создавать истории и переживания, которые затрагивают человеческий опыт, от ужаса до героизма”. И добавил, что Зампелла был очень скромным человеком, который осознавал своё влияние и никогда не воспринимал его как должное.

