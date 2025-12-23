Загинув Вінс Зампелла: творець Call of Duty та Battlefield 6 розбився на Ferrari

Розробник відеоігор Вінс Зампелла у неділю вдень загинув у ДТП, він рухався на Ferrari по шосе Angeles Crest у Південній Каліфорнії.

Зампелла був постаттю, відомою в індустрії відеоігор, очолював студію Respawn Entertainment, а раніше був генеральним директором Infinity Ward, студії, яка створила успішну франшизу Call of Duty.

Як сталася аварія за участю Вінса Зампелли

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, аварія сталася близько 12.45 дня на мальовничій дорозі на північ від Лос-Анджелеса в горах Сан-Габріель.

Ferrari, який рухався на південь, з’їхав із дороги відразу після виїзду з тунелю, врізався в бетонний бар’єр, і пасажир вилетів з автомобіля.

Зампелла опинився заблокованим на водійському місці у автомобілі, який спалахнув, і загинув. Пасажир помер у лікарні. Особа пасажира поки не встановлена.

Причини аварії на звивистій лісовій дорозі, що відкриває краєвид на Лос-Анджелес і долину Сан-Габріель, поки невідомі.

Свідок передав поліції відео, на якому видно, як червоний Ferrari 296 GTS врізається в бар’єр одразу після того, як виїжджає з тунелю.

Загалом це авто має потужність понад 819 кінських сил.

55-річний Зампелла заснував Respawn Entertainment у 2010 році. Respawn відома іграми Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends та STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Критик відеоігор Washington Post Джин Парк так висловився про Зампеллу: “Він вмів створювати історії й переживання, які торкаються людського досвіду, від жаху до героїзму”. І додав, що Зампелла був дуже скромною людиною, яка усвідомлювала свій вплив і ніколи не сприймала його як належне.

Джерело: Nbclosangeles.

