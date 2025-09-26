Польша открыла границу с Беларусью — кому советуют уезжать немедленно

Польща частково відновила пасажирський та вантажний рух через кордон із Білоруссю, але водночас закликала своїх громадян негайно залишити територію сусідньої країни.

Згідно з заявою посольства Польщі в Мінську, з 26 вересня відновлено роботу двох ключових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю:

Тересполь — Брест — для пасажирського транспорту та мандрівників;

Коростень — Козловичі — для вантажних перевезень.

Попередження для поляків у Білорусі

Незважаючи на відновлення руху, польські дипломати звертають увагу на різке зростання ризиків у регіоні.

У заяві наголошується, що через напружену ситуацію у сфері безпеки, військових подій поблизу та випадків довільних арештів громадян Польщі, МЗС категорично не рекомендує жодних поїздок до Білорусі.

У дипмісії попереджають, що у разі раптового погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів чи інших непередбачуваних подій евакуація може виявитися вкрай утрудненою або навіть неможливою.

Тому польських громадян, які все ще перебувають у Білорусі, закликають якнайшвидше покинути країну, використовуючи всі доступні варіанти — від комерційного транспорту до приватних поїздок.

Чому Польща посилює застереження

В останні місяці польські та європейські політики неодноразово висловлювали занепокоєння щодо зростаючих загроз з боку білоруського режиму, який тісно співпрацює з Кремлем.

Варшава також фіксує збільшення прикордонних інцидентів та інформаційних провокацій, які створюють додаткову напругу.

Крім того, раніше у Білорусі неодноразово затримували громадян Польщі — і дипломатичним установам доводилося втручатися для їхнього звільнення.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони Білорусі направило до парламенту проект, який передбачає зміни до закону про воєнний стан.

Згідно з документом, у разі нападу на союзну державу Білорусь може запровадити військовий стан.

