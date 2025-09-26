Польща відкрила кордон із Білоруссю — кому радять виїжджати негайно

Польща частково відновила пасажирський та вантажний рух через кордон із Білоруссю, але водночас закликала своїх громадян негайно залишити територію країни-сусідки.

Згідно з заявою посольства Польщі у Мінську, від 26 вересня відновлено роботу двох ключових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Тересполь — Брест — для пасажирського транспорту та подорожніх;

Корощчин — Козловичі — для вантажних перевезень.

Попередження для поляків у Білорусі

Попри відновлення руху, польські дипломати звертають увагу на різке зростання ризиків у регіоні.

У заяві наголошується, що через напружену безпекову ситуацію, військові події поблизу та випадки довільних арештів громадян Польщі, МЗС категорично не рекомендує будь-які поїздки до Білорусі.

У дипмісії застерігають, що у випадку раптового погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачуваних подій, евакуація може стати вкрай складною або навіть неможливою.

Тому польських громадян, які ще перебувають у Білорусі, закликають якомога швидше залишити країну, використовуючи всі доступні варіанти — від комерційного транспорту до приватних поїздок.

Чому Польща посилює застереження

В останні місяці польські та європейські політики неодноразово висловлювали занепокоєння щодо зростання загроз від білоруського режиму, який тісно співпрацює з Кремлем.

Варшава також фіксує збільшення прикордонних інцидентів та інформаційних провокацій, що створюють додаткову напругу.

Крім того, раніше у Білорусі неодноразово затримували громадян Польщі — і дипломатичним установам доводилося втручатися для їх звільнення.

Нагадаємо, у серпні Міністерство оборони Білорусі направило до парламенту проект, який передбачає зміни до закону про воєнний стан. Згідно з документом, за умови нападу на союзну державу Білорусь може запровадити воєнний стан.

