Российский террор не прекращается! Последствия ужасных обстрелов Запорожья и Пологов

Российские военные продолжают обстреливать Запорожье и область. В ночь на 16 января враг нанес удар по городу ракетой С-300. Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Российская ракета попала в жилую застройку в центре Запорожья. От взрывной волны пострадал пятиэтажный дом: выбиты окна и двери, повреждена система отопления здания.

Травмы от обломков и стекла получили пять человек, среди них двое детей — девяти и 15 лет.

ГСЧС сообщает, что 15 января в городе Гуляйполе Запорожской области произошло возгорание жилого дома на общей площади 50 кв. м. Впоследствии около часа ночи после очередного обстрела произошло возгорание киоска по ремонту обуви возле пятиэтажного жилого дома. Травмированных госпитализировали в больницу.

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Кроме Запорожья, враг обстрелял Кушугумскую общину. Российская ракета С-300 попала на территорию одного из предприятий легкой промышленности.

В результате начался пожар в ангаре, где хранилась готовая к реализации продукция. К счастью, пострадавших нет.

Обстрел города Пологи 14 января

14 враг совершил массированную атаку на Украину. В этот день около 13:30 во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области произошли обстрелы в районе улицы Восточной. Два снаряда попали в магазин и трансформатор.

Четыре человека погибли, среди них муж и жена, работавшие в магазине, личности остальных погибших устанавливают. Также есть пятеро раненых.

Об этом Суспільному сообщил городской голова Юрий Коноваленко. Он отметил, что обстрелы были со стороны оккупированных территорий, вероятно, из Ожерельного или Тарасовки.

По его словам, оккупанты пишут, что обстрелы вели ВСУ. Однако траектория обстрела была бы совсем другой.

Мы понимаем, если бы это были выстрелы ВСУ, то пострадал бы и дом, это вообще с другой стороны, — сказал он.

Коноваленко отметил, что все, кто знает расположение города, знают, откуда могло лететь. Он уверен, что это вражеские обстрелы.

Мэр также отметил, что после нового года количество российского контингента в городе увеличилось. Многие техники размещаются между жилыми домами.

Ранее мы рассказывали о последствиях атаки в Киевскую область 14 января.

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Фото: Александр Старух / Telegram