Російський терор не припиняється! Наслідки жахливих обстрілів Запоріжжя та Пологів

Російські військові продовжують обстрілювати Запоріжжя. У ніч проти 16 січня ворог завдав удару ракетою С-300. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Російська ракета влучила у житлову забудову в центрі Запоріжжя. Від вибухової хвилі постраждав п’ятиповерховий будинок: вибиті вікна та двері, пошкоджено систему опалення будівлі.

Травми від уламків та скла отримали п’ятеро людей, серед них двоє дітей віком дев’ять та 15 років.

ДСНС повідомляє, що 15 січня у місті Гуляйполе Запорізької області сталося загоряння житлового будинку на загальній площі 50 кв. м. Згодом близько першої години ночі після чергового обстрілу сталося загоряння кіоску з ремонту взуття біля п’ятиповерхового житлового будинку. Травмованих госпіталізували до лікарні.

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Крім Запоріжжя, ворог обстріляв Кушугумську громаду. Російська ракета С-300 влучила на територію одного з підприємств легкої промисловості.

Як наслідок — зайнялася пожежа в ангарі, де зберігалася готова до реалізації продукція. На щастя, постраждалих немає.

Обстріл міста Пологи 14 січня

14 ворог здійснив масовану атаку на Україну. В цей день близько 13:30 у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області відбулися обстріли в районі вулиці Східної. Два снаряди потрапили у магазин та трансформатор.

Чотири людини загинуло, серед них чоловік і дружина, які працювали у магазині, особи решти загиблих встановлюють. Також є п’ятеро поранених.

Про це Суспільному повідомив міський голова Юрій Коноваленко.Він зазначив, що обстріли були з боку окупованих територій, імовірно, з Ожерельного чи Тарасівки.

За його словами, окупанти пишуть, що обстріли вели ЗСУ. Проте траєкторія обстрілу була б зовсім іншою.

Ми розуміємо, якби це були постріли ЗСУ, то постраждав би й будинок, це взагалі з іншої сторони, — сказав він.

Коноваленко зазначив, що усі, хто знає розташування міста, знають, звідки могло летіти. Він впевнений, що це ворожі обстріли.

Міський голова також зазначив, що після нового року кількість російського контингенту в місті збільшилася. Багато техніки розміщується між житловими будинками.

Раніше ми розповідали про наслідки атаки на Київщину 14 січня.

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Фото: Олександр Старух / Telegram