Воронка діаметром 10 метрів замість городу! Мешканці Київщини обурені черговою атакою РФ

Вгатила просто в город. Напередодні вранці російська армія цинічно випустила ракети земля-земля по Київщині та столиці в час, коли більшість людей ще спала.

У столиці терористи влучили в енергооб’єкт, а от в області прилетіло просто в грядку. У результаті постраждали 28 будинків.

— У нас тут склади великі АТБ, там вони (росіяни) харчувалися під час окупації. І в нас тут розмитнення машин – їм було на чому їздить! Біднота!

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Внаслідок двох ранкових атак у Києві напередодні зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури. А під час масованої атаки по Україні пообідні всі ракети над столицею та областю сили ППО успішно знищили.

На щастя, минулося без постраждалих. На місці обстрілу побувала наша кореспондентка Аліна Матвійчук.

А от наслідками прильотів по об’єктах інфраструктури є ускладнення ситуації зі світлом. Читай, чому у ДТЕК порадили готуватися до важких днів і тижнів, і що відомо про екстрені відключення світла.

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