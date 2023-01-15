Україна

Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Січня 2023, 15:00
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0:05:52
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