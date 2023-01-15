Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла

Російські військові знову здійснили масовану атаку на Україну 14 січня. У результаті обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів Вадиму Карп’яку про останні пошкодження енергосистеми та екстрені відключення електроенергії.

Сахарук про наслідки атак по енергосистемі України

За його словами, було кілька влучань в об’єкти генерації та передачі електроенергії. Дві станції були пошкоджені, одна припинила виробляти електроенергію. Постраждалих серед людей немає.

— Пошкоджене обладнання, що видає електроенергію в мережу. Зараз відбувається огляд, далі плануються ремонтні роботи.

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На жаль, є такі речі, які, напевно, не можна буде відновити. Потрібно відбудовувати заново, — прокоментував Сахарук.

Обладнання від країн-партнерів надходить, але щоб його встановити, потрібен час. Окупанти також обстрілюють уже відновлені об’єкти.

Чи покращиться ситуація зі світлом після опалювального сезону

Зараз Україна пройшла екватор опалювального сезону. Попереду ще можуть чекати холоди. До цього треба готуватися, адже до 15 квітня ще багато днів. Вони будуть непростими, каже Сахарук.

За його словами, можуть бути нові обстріли, але енергетики робитимуть все, щоб забезпечити українців світлом і теплом. В умовах відключень електроенергії Україна може жити до кінця опалювального сезону. Проте навіть це не сильно поліпшить ситуацію з електропостачанням.

— З одного боку, буде зменшене споживання, бо стане тепліше. З іншого — почнуться планові ремонті роботи, які не проводять взимку. Тому обсяг генерації не збільшиться в Україні.

Сказати, що прийде квітень, і все буде на 100% добре, не можна.

Треба розуміти, що після кожного обстрілу дедалі важче відновлювати енергооб’єкти. Вони стають вразливішими, — пояснює виконавчий директор ДТЕК.

ДТЕК про аварійні відключення світла

Після нещодавньої атаки росіян в деяких регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії. Сахарук повідомив, що “треба готуватися до важких днів чи навіть тижнів”, щоб дати можливість частково відновити пошкоджене.

Планові та аварійні відключення триватимуть не один день, на жаль. Ситуація дуже складна. У тих, хто відповідає за відновлення генерації та передачу електроенергії, багато роботи, — повідомив він.

До обстрілів люди могли помічати, що їхні графіки стабілізаційних відключень не працювали. Сахарук пояснює: часто проблема була в локальних аварійних відключеннях, які виникали через перевантаження мережі.

Раніше ми розповідали про обстріл Дніпра 14 січня. Російська ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки.

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