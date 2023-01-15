Украина

Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 января 2023, 15:00
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Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света
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0:05:52
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