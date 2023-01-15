Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света

Российские военные снова совершили массированную атаку по Украине 14 января. В результате обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал Вадиму Карпьяку о последних повреждениях энергосистемы и экстренных отключениях электроэнергии.

Сахарук о последствиях атак по энергосистеме Украины

По его словам, было несколько попаданий в объекты генерации и передачи электроэнергии. Две станции были повреждены, одна перестала производить электроэнергию. Пострадавших среди людей нет.

— Повреждено оборудование, которое выдает электроэнергию в сеть. Сейчас идет осмотр, дальше планируются ремонтные работы.

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К сожалению, есть такие вещи, которые, наверное, нельзя будет восстановить. Нужно отстраивать заново, — прокомментировал Сахарук.

Оборудование от стран-партнеров поступает, но чтобы его установить, нужно время. Оккупанты также обстреливают уже восстановленные объекты.

Улучшится ли ситуация после отопительного сезона

Сейчас Украина прошла экватор отопительного сезона. Впереди еще могут быть холода. К этому нужно готовиться, ведь до 15 апреля еще много дней, они будут непростыми, говорит Сахарук.

По его словам, возможны новые обстрелы, но энергетики будут делать все, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом. В условиях отключения электроэнергии Украина может жить до конца отопительного сезона. Однако даже это не сильно улучшит ситуацию с электроснабжением.

— С одной стороны, будет снижение потребления, потому что станет теплее. С другой стороны — начнутся плановые ремонтые работы, которые не проводят зимой. Поэтому объем генерации не увеличится в Украине.

Сказать, что придет апрель, и все будет на 100% хорошо, нельзя.

Следует понимать, что после каждого обстрела все труднее возобновлять энергообъекты. Они становятся более уязвимыми, — объясняет исполнительный директор ДТЭК.

Об аварийных отключениях света

После недавней атаки россиян в некоторых регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Сахарук сообщил, что “нужно готовиться к тяжелым дням или неделям”, чтобы дать возможность частично восстановить поврежденное.

Плановые и аварийные отключения будут длиться не один день, к сожалению. Ситуация очень сложная. У тех, кто отвечает за возобновление генерации и передачи электроэнергии, много работы, — сообщил он.

До обстрелов люди могли замечать, что графики стабилизационных отключений не работали. Сахарук объясняет: часто проблема была в локальных аварийных отключениях, которые возникали из-за перенапряжения сети.

Ранее мы рассказывали про обстрел Днепра 14 января. Российская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки.

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