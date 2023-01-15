Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света

Российские военные снова совершили массированную атаку по Украине 14 января. В результате обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал Вадиму Карпьяку о последних повреждениях энергосистемы и экстренных отключениях электроэнергии.
По его словам, было несколько попаданий в объекты генерации и передачи электроэнергии. Две станции были повреждены, одна перестала производить электроэнергию. Пострадавших среди людей нет.
— Повреждено оборудование, которое выдает электроэнергию в сеть. Сейчас идет осмотр, дальше планируются ремонтные работы.
К сожалению, есть такие вещи, которые, наверное, нельзя будет восстановить. Нужно отстраивать заново, — прокомментировал Сахарук.
К сожалению, есть такие вещи, которые, наверное, нельзя будет восстановить. Нужно отстраивать заново, — прокомментировал Сахарук.
Оборудование от стран-партнеров поступает, но чтобы его установить, нужно время. Оккупанты также обстреливают уже восстановленные объекты.
Сейчас Украина прошла экватор отопительного сезона. Впереди еще могут быть холода. К этому нужно готовиться, ведь до 15 апреля еще много дней, они будут непростыми, говорит Сахарук.
По его словам, возможны новые обстрелы, но энергетики будут делать все, чтобы обеспечить украинцев светом и теплом. В условиях отключения электроэнергии Украина может жить до конца отопительного сезона. Однако даже это не сильно улучшит ситуацию с электроснабжением.
— С одной стороны, будет снижение потребления, потому что станет теплее. С другой стороны — начнутся плановые ремонтые работы, которые не проводят зимой. Поэтому объем генерации не увеличится в Украине.
Сказать, что придет апрель, и все будет на 100% хорошо, нельзя.
Сказать, что придет апрель, и все будет на 100% хорошо, нельзя.
Следует понимать, что после каждого обстрела все труднее возобновлять энергообъекты. Они становятся более уязвимыми, — объясняет исполнительный директор ДТЭК.
После недавней атаки россиян в некоторых регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Сахарук сообщил, что “нужно готовиться к тяжелым дням или неделям”, чтобы дать возможность частично восстановить поврежденное.
Плановые и аварийные отключения будут длиться не один день, к сожалению. Ситуация очень сложная. У тех, кто отвечает за возобновление генерации и передачи электроэнергии, много работы, — сообщил он.
Плановые и аварийные отключения будут длиться не один день, к сожалению. Ситуация очень сложная. У тех, кто отвечает за возобновление генерации и передачи электроэнергии, много работы, — сообщил он.
До обстрелов люди могли замечать, что графики стабилизационных отключений не работали. Сахарук объясняет: часто проблема была в локальных аварийных отключениях, которые возникали из-за перенапряжения сети.
Ранее мы рассказывали про обстрел Днепра 14 января. Российская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!