Воронка диаметром 10 метров вместо огорода! Жители Киевской области возмущены очередной атакой РФ

Попала прямо в огород. Накануне утром российская армия цинично выпустила ракеты земля-земля по Киевской области и столице, когда большинство людей еще спали.

В Киеве террористы попали в энергообъект, а вот в области прилетело прямо в грядку. В результате пострадали 28 домов.

– У нас здесь склады большие АТБ, там они (россияне) питались при оккупации. И у нас здесь растаможка машин – им было на чем ездить! Босота!

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Кацапская голодрань приехала! Напала на Украину, чтобы полакомиться маленьким кусочкой лакомой Украины, – рассказывает жительница Тамара.

В результате двух утренних атак в Киеве накануне зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. А во время массированной атаки по Украине после обеда все ракеты над столицей и областью силы ПВО успешно уничтожили.

На месте обстрела побывала наша корреспондентка Алина Матвийчук.

Последствием прилетов по объектам инфраструктуры является ухудшение ситуации со светом. Читай, почему в ДТЭК посоветовали готовиться к тяжелым дням и неделям, и что известно про экстренные отключения света.

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