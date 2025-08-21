Для тебя Новости

Постановление 268 от 1 августа 2025 — фейк: кто и зачем обманывает, обещая выплаты на детей

Ольга Петухова, редактор сайта 21 августа 2025, 15:00
виплата дітям війни 12600
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь