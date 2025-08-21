Постановление 268 от 1 августа 2025 — фейк: кто и зачем обманывает, обещая выплаты на детей

По Сети гуляет видео, автор которого утверждает, что постановлением Верховной Рады №268 от 1 августа 2025 года детям, рожденным после 2014 года, якобы предоставляют статус ребенок войны и гарантируют денежные выплаты.
Центр противодействия дезинформации опровергает это сообщение. Зачем распространяют такие фейки и почему не стоит вестись на них в материале.
Постановление 268 от 1 августа 2025 — фейк
На видео, активно вирусившемся в интернете, мужчина утверждает, что все рожденные после 2014 года дети могут получить статус ребенок войны и выплаты в размере 12.600 гривен ежемесячно в течение трех лет.
Он ссылается на постановление 268 от 1 августа 2025 года, и это выглядит вполне правдивой историей.
На самом же деле это фейковая информация. На официальном сайте Верховной Рады не зарегистрированы постановления с таким номером и датой.
Есть только постановление Кабинета Министров №268/2025 от 7 марта 2025 года, которое никоим образом не касается социальных выплат детям.
Оно регулирует изменения в работе Единого государственного веб-портала United24 по сбору пожертвований в поддержку Украины.
Зачем распространять фейк о выплатах детям войны
Подобные материалы распространяют специально, чтобы ввести людей в заблуждение, подарить надежду, а когда станет известна правда — вызвать разочарование.
Параллельно подобный фейк значительно увеличивает охват аудитории бесчестного тиктокера.
К сожалению, подобный фейк появляется далеко не в первый раз. К словесным махинациям с социальными выплатами мошенники прибегали и в 2024 году.
Тогда распространялась ложная информация о якобы законе №4995, согласно которому дети должны получать ежемесячные выплаты по 15 тысяч гривен в течение трех лет.
Поэтому, прежде чем поверить сомнительному источнику информации, следует проверять такие сообщения в официальных источниках.
Будьте бдительны, ведь любые фейки — на пользу россиянам, поэтому нужно заботиться о собственной информационной безопасности.
Узнай также, есть ли выплаты детям войны в 2025 году — достоверная информация о льготах для детей, пострадавших от войны.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!