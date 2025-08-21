Постанова 268 від 1 серпня 2025 — фейк: хто і навіщо обманює, обіцяючи виплати на дітей

Мережею гуляє відео, автор якого стверджує, що постановою Верховної Ради №268 від 1 серпня 2025 року дітям, народженим після 2014 року, нібито надають статус “дитина війни” та гарантують грошові виплати.

Центр протидії дезінформації спростовує це повідомлення. Навіщо розповсюджують такі фейки та чому не варто вестися на них — у матеріалі.

Постанова 268 від 1 серпня 2025 — фейк

На відео, яке активно вірусилося в інтернеті, чоловік стверджує, що усі народжені після 2014 року діти можуть отримати статус дитина війни і щомісячні виплати у розмірі 12.600 гривень протягом трьох років.

Він посилається на постанову 268 від 1 серпня 2025 року, і це видається цілком правдивою історією.

Насправді ж це фейкова інформація. На офіційному сайті Верховної Ради не зареєстровано постанови з таким номером і датою.

Є лише постанова Кабінету Міністрів №268/2025 від 7 березня 2025 року, яка жодним чином не стосується соціальних виплат дітям.

Вона регулює зміни в роботі Єдиного державного веб-порталу United24 для збору пожертв на підтримку України.

Навіщо розповсюджувати фейк про виплати дітям війни

Подібні матеріали поширюють спеціально, аби ввести людей в оману, подарувати надію, а коли правда розкриється — викликати розчарування.

Паралельно подібний фейк значно збільшує охоплення аудиторії безчесного тіктокера.

На жаль, подібний фейк з’являється далеко не вперше. До словесних махінацій з соціальними виплатами шахраї вдавалися й у 2024 році.

Тоді ширилася неправдива інформація про нібито закон №4995, за яким діти мали б отримувати щомісячні виплати у 15 тисяч гривень протягом трьох років.

Тож перш ніж повірити сумнівному джерелу інформації, варто перевіряти такі повідомлення в офіційних джерелах.

Будьмо пильними, адже будь-які фейки — на користь росіянам, тож дбаймо про власну інформаційну безпеку.

