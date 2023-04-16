Броня на мне. Господь во мне. Чтобы был мирный рассвет. Поздравление Зеленского с Пасхой

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил народ с Пасхой и пожелал, чтобы страна увидела свет победы, являющейся символом этого праздника.

Он напомнил, что минувшей зимой Россия начала полномасштабную войну на нашей земле, принося с собой смерть, боль и мрак. По словам президента, к утру 24 февраля солнце не взошло, а рассвет не наступил. На тот день наступила темная ночь, но вместе с ней народ Украины начал пробуждаться и бороться.

Несмотря на темноту, украинский дух остался непреклонен, а стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность защищать ее продолжают жить в сердцах наших людей.

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– Мы сохранили свет внутри себя. Победили панику, страх, междоусобицы и распри. Мы объединились. Миллионы вспышек в миллионах украинских сердец стали одним большим костром. В этом огне закалялись наша мощь и несокрушимость, этот огонь не дал погаснуть нашей надежды и вере, этот огонь увидел весь мир. Объединился вокруг него, стал рядом с нами. Тогда мы победили отчаяние, уныние, усталость, боль, – сказал Зеленский.

Лидер Украины заявил, что после полномасштабного вторжения “миллионы огоньков в глазах миллионов украинцев слились в один мощный луч света”. Этот луч проник в темноту, помог не заблудиться во тьме, не сбиться с дороги и осветил путь к правильной цели.

Это то, за что боролись разные поколения в разных веках. То, за что последние девять лет и 417 дней отдавали жизнь наши воины света – защитники и защитницы Украины. То, за что мы сражаемся против темных сил сегодня. Это наш рассвет. Наше возрождение. Это рассвет независимой Украины, – добавил президент.

Владимир Зеленский также напомнил, что Украина отмечает сегодня праздник Воскресения Господня, главным символом которого является победа.

– Победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже проделали немалый путь. Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя, – сказал президент.

Президент Украины во время поздравления подчеркнул, что флаг Украины непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле.

– На всех временно оккупированных чертами территориях. Наш флаг развевается на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости. Это свет воссоединения людей и семей. Украинцев. Всех, кто сейчас на фронте, и всех, кто помогает им в тылу. Сияние улыбок победителей и их семей. Блеск вернувшихся боевых орденов героев. Блеск счастливых глаз родителей, детей, любимых и близких, которые дождутся, – сказал президент.

Президент подчеркнул, что свет возрождения и восстановления уничтоженного и изуродованного оккупантами стал символом победы. По его словам, восстановление прекрасной Украины, которая станет еще более прекрасной в будущем, является светом правды, торжеством закона и правосудия.

Президент добавил, что это означает привлечение к ответственности и наказанию всех, кто выполнял преступные приказы, убивал, пытал и грабил. Он подчеркнул, что они должны нести ответственность как на международном трибунале, так и перед судом Божьим.

– Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы. Вера в нее объединяет всех нас. Всегда, особенно сегодня. В Пасху, которая испокон веков была для украинцев семейным праздником, днем тепла, надежды и большого единения, – сказал Владимир Зеленский.

Лидер Украины напомнил, что война не смогла стереть нас, наши ценности, наши традиции, наши праздники и те главные вещи, которые они символизируют.

– И потому где бы мы ни отмечали Пасху, где бы каждый из нас сейчас ни был – мы встречаем Пасху вместе. Мы одна большая семья. Украинцы. У нас один большой дом. Украина. У нас одна большая цель. Победа. Для всех. Тех, кто уже не с нами, кто отдал жизнь за Украину, – сказал президент.

Владимир Зеленский говорит, что сегодня украинцы помнят каждого, кто отдал жизнь за Украину, и потому просят у Бога упокоить их души.

– Мы верим в каждого, кто продолжает защищать Родину, и просим у Бога защитить их и уберечь: Всеми силами мы боремся за свою землю и просим содействия небесным силам. В сотнях молитв, говоривших наши предки перед боем. Которые помогают и хранят наших воинов сегодня.

Облачившись занавесом Христа, кожа моя – панцирь железный, кровь – рыжая крепкая, кость – меч булатный. Быстрее стрелы, бдительнее сокола. Броня на мне. Господь во мне. Чтобы завтра было. Чтобы был мирный рассвет. Чтобы была победа. Чтобы была Украина, – прочел молитву президент.

Украинский глава государства завершил свое обращение традиционными словами на Пасху: Христос воскрес! Воистину воскрес!

Поздравление Зеленского с Пасхой — видео

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