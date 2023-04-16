Броня на мені. Господь у мені. Щоб був мирний світанок. Привітання Зеленського з Великоднем

Український президент Володимир Зеленський привітав народ з Великоднем та побажав, щоб країна побачила світло перемоги, яка є символом цього свята.

Він нагадав, що минулої зими Росія розпочала повномасштабну війну на нашій землі, приносячи з собою смерть, біль і морок. За словами президента, на ранок 24 лютого сонце не зійшло, а світанок не настав. Натомість на той день настала темна ніч, але разом з нею народ України почав пробуджуватися та боротися.

Попри темряву, український дух залишився непохитним, а прагнення до свободи, любов до рідної землі та готовність захищати її продовжують жити в серцях наших людей.

Зараз також дивляться

– Ми зберегли світло всередині себе. Перемогли паніку, страх, міжусобиці та чвари. Ми об’єдналися. Мільйони спалахів у мільйонах українських сердець стали одним великим багаттям. У цьому вогні загартовувалися наша міць і незламність, цей вогонь не дав згаснути нашій надії й вірі, цей вогонь побачив увесь світ. Згуртувався навколо нього, став поруч із нами. Тоді ми перемогли відчай, зневіру, втому, біль, – сказав Зеленський.

Лідер України заявив, що після повномасштабного вторгнення “мільйони вогників в очах мільйонів українців злилися в один потужний промінь світла”. Цей промінь пройняв темряву, допоміг не заблукати в пітьмі, не збитися з дороги та освітив шлях до правильної мети.

Це те, за що боролися різні покоління у різних століттях. Те, за що останні дев’ять років і 417 днів віддавали життя наші воїни світла – захисники й захисниці України. Те, за що ми б’ємося проти темних сил сьогодні. Це наш світанок. Наше відродження. Це розсвіт незалежної України, – додав президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна відзначає сьогодні свято Воскресіння Господнього, головним символом якого є перемога.

– Перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень. Цього дня рік тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Сьогодні – щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо і просимо, а здобуваємо й творимо цю перемогу самі. 417 днів. Ми вже пройшли чималий шлях. Поперед в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок. Коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор, – сказав президент.

Президент України під час привітання наголосив, що прапор України неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі.

– На всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор замайорить на берегах Азовського моря і Сіверського Дінця, над териконами та Ай-Петрі. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце у мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Це світло возз’єднання людей і сімей. Українців. Усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу. Сяйво усмішок переможців та їхніх родин. Блиск бойових орденів героїв, які повернуться. Блиск щасливих очей батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються, – сказав президент.

Президент підкреслив, що світло відродження і відбудови того, що було знищене та понівечене окупантами, стало символом перемоги. За його словами, відновлення прекрасної України, яка стане ще більш прекрасною у майбутньому, є світлом правди, торжеством закону та правосуддя.

Президент додав, що це також означає притягнення до відповідальності та покарання всіх, хто виконував злочинні накази, вбивав, катував та грабував. Він підкреслив, що вони повинні нести відповідальність як на міжнародному трибуналі, так і перед судом Божим.

– Небеса бачать нашу віру й твердість. Світ бачить нашу відвагу і незламність. Ворог бачить нашу силу й рішучість. А отже, Україна побачить світло перемоги. Віра в неї єднає всіх нас. Завжди, а особливо сьогодні. У Великдень, що споконвіку був для українців родинним святом, днем тепла, надії й великого єднання, – сказав Володимир Зеленський.

Лідер України нагадав, що війна не змогла стерти нас, наші цінності, наші традиції, наші свята й ті найголовніші речі, які вони символізують.

– І тому хоч би де ми відзначали Пасху, хоч би де кожен із нас зараз був – ми зустрічаємо Великдень разом. Ми одна велика сім’я. Українці. У нас одна велика домівка. Україна. У нас одна велика мета. Перемога. Для всіх. Тих, хто вже не з нами, хто віддав життя за Україну, – сказав президент.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні українці пам’ятають кожного, хто віддав життя за Україну, і тому просять у Бога упокоїти їхні душі.

– Ми віримо в кожного, хто продовжує боронити Батьківщину, і просимо в Бога захистити їх і вберегти: Всіма силами ми боремося за свою землю й просимо сприяння небесних сил. У сотнях молитов, які промовляли наші предки перед боєм. Які допомагають і бережуть наших воїнів сьогодні.

Одягнувшись завісою Христа, шкіра моя – панцир залізний, кров – руда міцна, кістка – меч булатний. Швидше стріли, пильніше сокола. Броня на мені. Господь у мені. Щоб було завтра. Щоб був мирний світанок. Щоб була перемога. Щоб була Україна, – прочитав молитву президент.

Український глава держави завершив своє звернення традиційними словами на Великдень: Христос воскрес! Воістину воскрес!

Привітання Зеленського з Пасхою — відео

Ми також підготування для тебе привітання з Великоднем у картинках. Завантажуй і надсилай рідним та друзям.

До речі, у Вікон є Телеграм-канал. Долучайся.