Работаем над сокращением продолжительности графиков отключений — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела с вице-премьером Алексеем Кулебой, и. о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя ОП Украины Виктором Микитой и главой Укрэнерго Виталием Зайченко координационное совещание — его детали читай в материале.

Сокращение продолжительности графиков отключений — что известно

Во время совещания Свириденко заслушала доклады о ремонте поврежденных объектов после недавней масштабной атаки врага, а также они скоординировали дальнейшие шаги для скорейшего восстановления энергосистемы.

Она добавила, что они будут готовить перечень решений правительства для перераспределения потребления и направления электроэнергии бытовым потребителям.

По всей стране сейчас используются три очереди графиков отключений света — также будет осуществлена ​​работа над сокращением их продолжительности.

