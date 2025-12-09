Працюємо над скороченням тривалості графіків відключень — Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела з віце-прем’єром Олексієм Кулебою, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника ОП України Віктором Микитою та головою Укренерго Віталієм Зайченком координаційну нараду — її деталі читай у матеріалі.

Скорочення тривалості графіків відключень — що відомо

Під час наради Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених об’єктів після нещодавньої масштабної атаки ворога, а також вони скоординували подальші кроки задля скорішого відновлення енергосистеми.

Читати на тему Коли перестануть вимикати світло: що кажуть в Укренерго Через кілька тижнів ситуація в енергосистемі має значно покращитись.

Вона додала, що вони готуватимуть перелік рішень уряду задля перерозподілу споживання і спрямування електроенергії до побутових споживачів.

По всій країні наразі діють три черги графіків відключень світла — також буде здійснена робота над скороченням їхньої тривалості.

Раніше ми розповідали, чому так довго немає світла — читай у матеріалі, що відповіли у Yasno.

