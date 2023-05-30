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Призывной возраст снизили. На сколько и для кого сократили предельный возраст пребывания на военном учете

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 мая 2023, 16:33
Призовний вік для громадян України зменшили до 25 років
Фото: Unsplash

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