Призывной возраст снизили. На сколько и для кого сократили предельный возраст пребывания на военном учете

Сегодня, 30 мая, Верховная Рада Украины приняла закон об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете с 27 до 25 лет. Что об этом известно — читай подробнее в нашем материале.

Призывной возраст для граждан Украины уменьшили до 25 лет

О принятии закона сообщил депутат партии Голос Ярослав Железняк. Закон поддержали 304 депутата. Следовательно, в Законе О воинской обязанности и военной службе должны появиться изменения.

Сейчас на срочную военную службу призывают пригодных по состоянию здоровья граждан от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение от военной службы или отсрочку.

Авторы законопроекта считают, что во время действия военного положения в Украине нет необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет — ред.) на военном учете.

Поправки к закону должны нормировать вопрос о пополнении мобилизационного состава путем набора на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете.

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25-60 лет без опыта военной службы.

Решение принято, теперь оно ждет подписи президента Украины.

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