Призовний вік зменшено. На скільки та для кого скоротили граничний вік перебування на військовому обліку

Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада України ухвалила закон про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Що про це відомо — читай детальніше в нашому матеріалі.

Призовний вік для громадян України зменшили до 25 років

Про ухвалення закону повідомив депутат партії Голос Ярослав Железняк. Закон підтримали 304 депутати. Відтак у Законі Про військовий обов’язок і військову службу мають з’явитися зміни.

Зараз на строкову військову службу призивають придатних за станом здоров’я громадян від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення від військової служби або на відстрочку.

Автори законопроекту вважають, що на час дії воєнного стану в Україні немає потреби в тривалому перебуванні громадян (до 27 років — ред.) на військовому обліку.

Поправки до закону мають унормувати питання про поповнення мобілізаційного складу шляхом набору на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку.

Депутат Олексій Гончаренко зазначив, що загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов’язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-60 років без досвіду військової служби.

Рішення ухвалене, тепер воно чекає на підпис президента України.

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