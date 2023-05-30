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Призовний вік зменшено. На скільки та для кого скоротили граничний вік перебування на військовому обліку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Травня 2023, 16:33
Призовний вік для громадян України зменшили до 25 років
Фото: Unsplash

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