Синергия и поддержка: украинские женщины и дети получат комплексную поддержку в рамках проекта Ми на це здатні

Каждый человек в свое время сталкивается с чрезвычайными вызовами в жизнь. Кто может справиться самостоятельно, а кому все же нужна помощь. Поэтому благотворительный фонд Запорука инициировал проект Ми на це здатні, чтобы поддержать семьи. В частности, речь идет о женщинах и детях, пострадавших в результате войны.

Таким образом, более 1500 украинок и украинцев смогут получить психологическую, юридическую и гуманитарную помощь во Львовской, Полтавской и Черкасской областях. Цель проекта — уменьшить их уязвимость и вернуть к активной жизни.

Инициатива осуществляется при технической поддержке ООН Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF). К проекту Ми на це здатні также присоединились шесть общественных организаций: Лидер в Кременчуге, союз активных женщин ВУЛИК в Полтаве, благотворительный фонд Твоя опора во Львове и другие.

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Также команда Запоруки планирует открыть три новых пространства. Это нужно, чтобы способствовать развитию детей, и создать три центра психосоциальной поддержки для женщин на базе организаций общественного сообщества в регионе.

Комплекс образовательных и психологических мероприятий, которые планируют провести организаторы, должен обеспечить постоянную поддержку оказавшихся в сложных жизненных ситуациях семей и помочь им справиться со всеми вызовами и трудностями.

Новый проект не только отвечает на нужды уязвимых семей, но и развивает локальные центры и общественные союзы. Усиливает их потенциал, что обязательно будет иметь положительный результат не только сегодня, но и завтра, — говорит основатель и президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко.

В целях повышения эффективности работы команда благотворительного фонда с партнерами исследуют запросы жителей громад.

Проект Ми на це здатні иметь два направления работы:

прямая юридическая, психологическая, гуманитарная поддержка нуждающимся женщинам;

усиление региональных общественных организаций, работающих с женщинами и семьями.

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Для региональных организаций благотворительному фонду Залог и международным партнерам удалось разработать программу обучения, чтобы повысить их способность содействовать гуманитарному планированию, реагированию и оказанию помощи.

Проект Мы на это способны объединяет людей, которые могут и хотят оказывать помощь и тем, кто в ней нуждается. В основе синергия и усиление друг друга, — добавляет Наталья Онипко.

Также помогают украинцам и зарубежные друзья. Читай, как благотворители из Польши передали более 200 тонн помощи.

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