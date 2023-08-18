Синергія та допомога: українські жінки та діти отримають підтримку в межах проекту Ми на це здатні

Кожна людина свого часу стикається з надзвичайними викликами у життя. Хтось може впоратись самостійно, а комусь все ж таки потрібна допомога. Тому благодійний фонд Запорука ініціював проект Ми на це здатні, щоб підтримати родини. Зокрема йдеться про жінок та дітей, які постраждали внаслідок війни.

Таким чином понад 1500 українок та українців зможуть отримати психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу на Львівщині, Полтавщині та Черкащині. Проект має на меті зменшити їхню вразливість та повернути до активного життя.

Ініціатива впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). До проекту Ми на це здатні долучились також шість громадських організацій: Лідерка в Кременчуку, спілка активних жінок ВУЛИК у Полтаві, благодійний фонд Твоя опора у Львові та інші.

Зараз також дивляться

Також команда Запоруки планує відкрити три нових простори. Це потрібно, щоб сприяти розвитку дітей, та створити три центри психосоціальної підтримки для жінок на базі організацій громадської спільноти в регіоні.

Комплекс освітніх та психологічних заходів, які планують провести організатори, має забезпечити постійну підтримку родин, які опинились у складних життєвих ситуаціях, та допомогти їм впоратись з усіма викликами та труднощами.

Новий проект не тільки відповідає на потреби вразливих родин, а й розвиває локальні осередки та громадські спілки. Посилює їхній потенціал, що обов’язково матиме позитивний результат не тільки сьогодні, а й завтра, — говорить засновниця й президентка благодійного фонду Запорука Наталія Оніпко.

Задля підвищення ефективності роботи команда благодійного фонду з партнерами досліджують запити жителів громад.

Проект Ми на це здатні має два напрямки роботи:

пряма юридична, психологічна, гуманітарна підтримка жінкам, які її потребують;

посилення регіональних громадських організацій, які працюють з жінками та сім’ями.

Для регіональних організацій благодійному фонду Запорука та міжнародним партнерам вдалось розробити програму навчання, щоб підвищити їхню спроможність сприяти гуманітарному плануванню, реагуванню та наданню допомоги.

Проект Ми на це здатні об’єднує людей, які можуть й хочуть надавати допомогу і тих, хто її потребує. В основі — синергія та підсилення одне одного, — додає Наталія Оніпко.

Також допомагають українцям і закордонні друзі. Читай, як благодійники з Польщі передали понад 200 тонн допомоги.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.