Новости

Еще один братский жест: Словения продлила действие бесплатного проезда для украинских беженцев

Виктория Мельник, редактор сайта 18 апреля 2023, 07:00
Проезд для украинцев в Словении
Фото: Pexels

Больше новостей
Як підготувати дитину до нової школи за кордоном
Привыкнуть и не чувствовать себя чужими — как помочь детям адаптироваться к новой школе за границей
Протесты во Франции
Слезоточивый газ, водометы, отсутствие компромисса: протесты во Франции вспыхнули с новой силой
Обстріли Херсонщини 17 квітня: окупанти випустили понад 300 снарядів
Выпустили больше 300 снарядов! Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонской области
Атака дронами Shahed на Україну 18 квітня: наслідки обстрілу Слов’янська та Снігурівки
Дронами Shahed на мирное население: что известно об обстрелах Славянска и Николаевской области
Смотреть больше

Материалы по теме

Як підготувати дитину до нової школи за кордоном
Привыкнуть и не чувствовать себя чужими — как помочь детям адаптироваться к новой школе за границей
ВПЛ
Un WFP пришло сообщение: что делать, если прислали SMS о помощи от ООН
Упала успішність у школі після повернення з-за кордону - що робити
Стресс — враг обучения, или почему у школьников может упасть успеваемость по возвращении из-за границы
шелтер
Проект Ко-Хати: как в Ивано-Франковске обустраивают жилье для переселенцев

Видео
0:05:50
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті

Ситуация в Бахмуте сегодня: военные рассказали о боях в городе и уменьшилось ли количество вражеских штурмов
Карта бойових дій в Україні
Жестокость в крови — россияне издеваются над своими же мобилизованными: карта боевых действий в Украине 18 апреля в режиме онлайн
0:12:57
Наталія Гуменюк
В предвкушении контрнаступления ВСУ: как россияне на Юге оборонительные рубежи возводят
0:07:06
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн
Отбивать десятки атак, держать оборону и уничтожать врага: карта боевых действий в Украине 17 апреля в режиме онлайн
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Еще один вражеский самолет больше не взлетит, а оккупанты не проснутся: карта боевых действий в Украине 16 апреля в режиме онлайн
0:02:02
эвакуация коров из Бахмута
Из Бахмута от обстрелов спасли полтысячи коров: животных приютил фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я делаю это от души — в Запорожье бойцы ТрО расписали пасхальные яйца для деток из реабилитационного центра
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Когда ждать украинского контрнаступления, удастся ли ВСУ удержать Бахмут? Прогноз Грабского и Гетмана
0:03:30
Вкусности для ВСУ
Паски и колбаски. На Прикарпатье готовят вкуснятину для бойцов
Больше видео
Обстрел Новоегоровки
Читать дальше
Непрерывно используют авиабомбардировки! Россияне обстреляли Луганскую область, есть погибшие
Как понять, что у отношений нет будущего
Читать дальше
Ты меня больше не любишь, или семь признаков, что у твоих отношений нет будущего — считать взялась Наталья Холоденко

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь