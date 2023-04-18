Еще один братский жест: Словения продлила действие бесплатного проезда для украинских беженцев

Украинцы за границей — это уже не редкость. Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны, более 14,5 млн украинцев выехали из Украины, из них — почти 11 млн перебрались в страны Европы. Так 1 декабря 2022 года сообщал уполномоченных ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

И даже за более чем год длительной войны, иностранцы все еще всячески помогают нашим гражданам за рубежом.

К примеру, в Республике Словения продлили бесплатный проезд для украинцев еще на год. Детальнее — в материале.

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Словения продлила бесплатный проезд для украинцев

По официальному сообщению от LPP Ljubljana, украинцам, прибывшим в Словению в связи с войной, продолжается право на бесплатный проезд до 4 марта 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Республике Словения.

Эта поддержка распространяется не только на тех беженцев, которые уже находятся в Словении, но и тех, кто туда приедет сейчас.

В то же время изменяются правила бесплатного проезда.

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Как украинцам бесплатно ездить в Любляне

Сообщается, что теперь оплата проезда в общественном транспорте в городе Любляна возможна с помощью электронной карты Urbana.

Для оформления такой карты, граждане Украины должны обратиться в центральное отделение Potnicki center LPP, по адресу Slovenska cesta, 56, для оформления именной годовой карты Урбана для бесплатного проезда.

На пригородные рейсы такие льготы не действуют.

Для оформления карты Urbana нужно иметь один из трех документов:

карточку временной защиты;

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе беженца и документ, удостоверяющий личность.

С 1 апреля 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте в городе Любляна будет разрешен только при наличии такой именной годовой карты Urbana, которую нужно обязательно сканировать при входе в транспорт.

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