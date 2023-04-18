Ще один братній жест: Словенія продовжила дію безплатного проїзду для українських біженців

Українці за кордоном — це вже не рідкість. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію нашої країни понад 14,5 млн українців виїхали з України, з них — майже 11 млн перебралися до країн Європи. Так 1 грудня 2022 року повідомляв уповноважених ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Та навіть за більше ніж рік тривалої великої війни іноземці все ще всіляко допомагають нашим громадянам за кордоном.

Наприклад, у Республіці Словенія продовжили безплатний проїзд для українців ще на рік. Детальніше — у матеріалі.

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Словенія продовжила безплатний проїзд для українців

За офіційним повідомленням від LPP Ljubljana, українцям, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, продовжується право на безкоштовний проїзд до 4 березня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Республіці Словенія.

Ця підтримка розповсюджується не лише на тих біженців, що вже перебувають у Словенії, а й на тих, хто туди приїде зараз.

Водночас змінюються правила безплатного проїзду.

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Як українцям безкоштовно їздити в Любляні

Повідомляється, що тепер оплата проїзду у громадському транспорті в місті Любляна можливе за допомогою електронної картки Urbana. Для оформлення такої картки, громадяни України повинні звернутись до центрального відділення Potnicki center LPP, за адресою Slovenska cesta, 56, для оформлення іменної річної картки Урбана для безплатного проїзду. На приміські сполучення такі пільги не діють. Для оформлення картки Urbana потрібно мати один із трьох документів:

картку тимчасового захисту;

рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

рішення про статус біженця і документ, що посвідчує особу.