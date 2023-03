Хотят отставки всего правительства! Во Франции вспыхнули протесты из-за пенсионной реформы — детали

Правительство Франции собирается повысить пенсионный возраст. Для этого пришлось использовать достаточно противоречивые специальные конституционные полномочия. В парламенте происходил хаос — радикальные левые депутаты пели Марсельезу, чтобы помешать выступлению премьер-министра Элизабет Борн.

Читай подробнее, к чему это привело и как вылилось в протесты во Франции.

О событиях во французском правительстве рассказало издание The Guardian. Сейчас тысячи людей собираются на протесты, ведь Эммануэль Макрон принял решение без парламентского голосования и повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

Макрон, вероятно, знал, что голосование пройдет не в пользу повышения, поэтому воспользовался специальными полномочиями, а именно статьей 49.3 Конституции, дающей правительству право обходить парламент.

Члены партий левого направления призвали к отставке премьер-министра Элизабет Борн, а другие начали громко петь гимн Франции, чтобы помешать ее выступлению.

Элизабет Борн заявила, что законопроект все же поддержат, потому что правительство не может “ставить на карту будущее наших пенсий”. А Макрон предупредил о больших финансовых рисках, если закон не будет принят.

Пенсионная реформа во Франции повлечет последствия для людей с низким уровнем дохода и занятых на ручных работах — об этом говорят профсоюзы. Кроме повышения пенсионного возраста, следует ожидать отмены ряда льгот и ужесточения критериев для получения полной пенсии.

Вскоре после этих событий сотни людей собрались на акцию протеста на площади Согласия в центре Парижа, ведь профсоюзы пообещали усилить забастовки и уличные демонстрации, продолжающиеся с начала года.

Бастуют энергетики, учителя, работники транспортной системы. Продолжается забастовка и по уборке мусора, в результате чего в Париже уже скопилось 7 тыс. тонн отходов.

Вчера вечером, 16 марта, полиция применила к протестующим слезоточивый газ, в ответ — демонстранты бросали камнями. В других французских городах также прошли стихийные акции протеста против реформы.

Полиция арестовала 120 человек в Париже, о чем сообщает Le Figaro. Известно, что во время одного из столкновений был ранен полицейский. Французские профсоюзы призвали к продолжению протестов и акций против реформы 23 марта.

Левые политики считают подобные действия правительства большим поражением и проявлением слабости. Правительство обвинили в жестокости и недемократичности.

NOW — Protests, clashes in France after Macron forces through pension reform, shunning parliament.pic.twitter.com/6aoG3QBalC