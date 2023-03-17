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Хотят отставки всего правительства! Во Франции вспыхнули протесты из-за пенсионной реформы — детали

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 марта 2023, 09:02
Протести у Франції
Фото: Getty Images

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