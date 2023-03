Хочуть відставки всього уряду! У Франції спалахнули протести через пенсійну реформу — деталі

Уряд Франції прагне підвищити пенсійний вік. Для цього довелося використати доволі суперечливі спеціальні конституційні повноваження. У парламенті відбувався хаос — радикальні ліві депутати співали Марсельєзу, щоб перешкодити виступу прем’єр-міністра Елізабет Борн.

Читай детальніше, до чого це призвело та як вилилося у протести у Франції.

Про події у французькому уряді розповіло видання The Guardian. Нині тисячі людей збираються на протести, адже Еммануель Макрон ухвалив рішення без парламентського голосування й підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років.

Макрон, імовірно, знав, що голосування відбудеться не на користь підвищення, тому скористався спеціальними повноваженнями, а саме статтею 49.3 Конституції, яка дає уряду право обходити парламент.

Члени партій лівого спрямування закликали до відставки прем’єр-міністра Елізабет Борне, а інші почали голосно співати гімн Франції, щоб перешкодити її виступу.

Елізабет Борне заявила, що законопроект буде проведено, бо уряд не може “ставити на карту майбутнє наших пенсій”. А Макрон попередив про великі фінансові ризики, якщо закон не ухвалять.

Пенсійна реформа у Франції потягне за собою покарання людей з низьким рівнем доходу та зайнятих на ручних роботах — про це кажуть профспілки. Окрім підвищення пенсійного віку, слід чекати скасування ряду пільг і посилення критеріїв для отримання повної пенсії.

Невдовзі після цих подій сотні людей зібралися на акцію протесту на площі Злагоди в центрі Парижа, адже профспілки пообіцяли посилити страйки та вуличні демонстрації, які тривають з початку року.

Страйкують енергетики, вчителі, працівники транспортної системи. Триває страйк і з прибирання сміття, внаслідок чого в Парижі вже накопичилося 7 тис. тонн відходів.

Учора ввечері, 16 березня, поліція застосувала до протестувальників сльозогінний газ, у відповідь демонстранти кидали камінням. В інших французьких містах також відбулися стихійні акції протесту проти реформи.

Поліція заарештувала 120 осіб у Парижі, про що повідомляє Le Figaro. Відомо, що під час однієї з сутичок було поранено поліцейського. Французькі профспілки закликали до продовження страйків та акцій проти реформи 23 березня.

Ліві політики вважають такі дії уряду великою поразкою і проявом слабкості. Уряд звинуватили в жорстокості та недемократичності.

NOW – Protests, clashes in France after Macron forces through pension reform, shunning parliament.pic.twitter.com/6aoG3QBalC