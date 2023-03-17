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Хочуть відставки всього уряду! У Франції спалахнули протести через пенсійну реформу — деталі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Березня 2023, 09:02
Протести у Франції
Фото: Getty Images

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