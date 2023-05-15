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Италия, Германия, Франция и Великобритания — Владимир Зеленский провел встречи в Европе, и вот каковы их результаты

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 мая 2023, 11:00
Результати поїздок Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії
Фото: Сайт президента Украины

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