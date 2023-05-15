Италия, Германия, Франция и Великобритания — Владимир Зеленский провел встречи в Европе, и вот каковы их результаты

Разные страны мира поддерживают Украину, оказывая нам как гуманитарную и экономическую, так и военную помощь. Чтобы поблагодарить их и привлечь еще большую поддержку, президент Украины проводит рабочие поездки в страны, которые являются нашими партнерами.

Недавно Владимир Зеленский побывал в четырех странах: Италия, Германия, Франция и Великобритания. Эти поездки уже дали свои результаты.

Мы расскажем тебе об усилении поддержки европейских стран и что принесли Украине поездки главы нашего государства в Европу.

Поездка Владимира Зеленского в Италию: результаты встреч

Владимир Зеленский в Риме встретился с итальянским премьером Джорджей Мелони. Президент Украины сообщил, что они обсуждали военную помощь Италии для Украины, поддержку Италией украинской формулы мира и вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также об участии Италии в восстановлении Украины.

Во время встречи в Риме 13 мая 2023 года президент Украины и председатель Совета министров Итальянской Республики выступили с совместной декларацией. В ней отмечается, что:

Итальянская Республика будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется — индивидуально и через международное сотрудничество в рамках Европейского Союза, НАТО, ООН и других форматах.

Италия поддерживает инициативу Украины по справедливому и устойчивому миру, основанному на суверенитете и территориальной целостности Украины. Украинская формула мира содержит ряд важных положений, над многими из которых Итальянская Республика уже работает, например над такими, как продовольственная и энергетическая безопасность.

Украина и Итальянская Республика подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины.

Италия согласна с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций.

Украина и Итальянская Республика продолжат совместную работу по подготовке механизмов возмещения ущерба, ранений и разрушений, нанесенных российской агрессией.

Встреча Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска

Во время поездки в Италию президент Украины провел встречу с Папой Римским. Зеленский основное внимание уделил прекращению российской военной агрессии и восстановлению мира. Он попросил Папу Франциска всесторонне содействовать реализации формулы мира, в частности, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц и восстановления справедливости.

Также президент Украины пригласил Папу Франциска посетить нашу страну, чтобы поддержать молитвой всех украинцев, страдающих от российского террора и борющихся против зла, пришедшего на украинскую землю. Кроме этого, глава государства передал Папе Римскому картину Втрата, 2022-58 Алексея Ревики. Она является частью серии Красная линия, иллюстрирующая события войны.

Поездка Владимира Зеленского в Германию: результаты встреч

14 мая 2023 года Владимир Зеленский прибыл в Германию. Это первый визит президента Украины в Германию с начала полномасштабной войны. Он провел переговоры с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. А также посетил штаб-квартиру минобороны Германии.

Кроме этого, президент Украины посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Он вручил бойцам государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами За мужество III степени.

В немецком Аахене Владимир Зеленский получил премию Карла Великого. Ее присудили главе государства и украинскому народу за защиту свободы, демократии и европейских ценностей.

— Миллионы людей, которые борются и работают ради наших ценностей и свободы, нашей свободной Европы — все украинцы, каждый из наших героев заслуживают того, чтобы стоять здесь и получить эту награду, — подчеркнул президент.

Впервые премией Карла Великого награждается президент и целый народ. И с большим мужеством ваша страна защищается против такой тотальной агрессии России, с небывалой силой изо дня в день отражая росийсское нападение.

Российская война сблизила европейские народы как никогда раньше. Объединено и солидарно мы стоим на стороне Украины, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

В ходе встречи в Берлине 14 мая 2023 года президент Украины и канцлер Федеративной Республики Германия выступили с таким заявлением:

Германия остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Германия будет продолжать поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования.

Кроме военной помощи, Германия оказывает Украине всестороннюю помощь гражданского характера, в частности финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку в чрезвычайных ситуациях.

Украина и Германия подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины.

Германия согласна с необходимостью поддерживать и усиливать коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций.

Германия вместе с международными организациями и европейскими и международными партнерами отдана участию в восстановлении и восстановлении Украины.

Украина и Германия заявляют свою готовность в дальнейшем укреплять двусторонние экономические отношения во всех областях.

Германия поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего укрепления и расширения партнерства между НАТО и Украиной на ее пути, определенном Бухарестской декларацией.

Новый пакет военной помощи от Германии

Министерство обороны Германии 13 мая объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере €2,7 млрд. Это самый большой пакет помощи от страны с начала полномасштабного вторжения.

По предварительным данным, в пакет помощи войдут:

20 боевых машин пехоты Мардер (БМП Marder);

30 боевых танков Leopard 1;

15 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard;

более 200 разведывательных беспилотников;

четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T и боеприпасов к ним;

большое количество артиллерийских боеприпасов;

более 200 единиц боевой бронированной и материально-технической техники (около 100 бронемашин и 100 автомобилей тылового обеспечения);

18 колесных гаубиц.

Отмечается, что германское правительство сосредотачивается на укреплении системы противовоздушной обороны Украины. Поэтому Берлин планирует передать еще четыре системы ПВО Iris-T-SLM, 12 пусковых установок Iris-T-SLS, а также сотни управляемых ракет для них.

Поездка Владимира Зеленского во Францию: результаты встреч

14 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Это уже вторая поездка президента Украины во Францию с начала полномасштабного вторжения России.

— С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важные пункты двусторонних отношений, — отметил накануне поездки Зеленский в Telegram.

Впоследствии стало известно, что Франция в ближайшие недели предоставит Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC. А также проведет обучение для украинских военных.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи президентов Зеленского и Макрона. Кроме того, сказано, что Париж также сосредоточит свои усилия на поддержке противовоздушной обороны Украины.

Также в общей декларации говорится, что:

Франция остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Страна будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Франция выражает свою поддержку украинской формуле мира и готова сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Глобальном саммите мира.

Украина и Франция настроены бороться с безнаказанностью и подчеркивают свою твердую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины.

Франция согласна с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем дальнейших санкций.

Франция полностью поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

Визит Владимира Зеленского в Великобританию

Сегодня, 15 мая 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Лондон.

— Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши (Риши Сунак — премьер-министр Великобритании — ред.). Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями, — отметил Зеленский в Telegram.

Украину продолжают поддерживать десятки разных стран. Они передают нам много современного вооружения. Ранее мы рассказывали о новейших дронах-камикадзе Switchblade, которые США передали Украине.

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