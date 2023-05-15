Италия, Германия, Франция и Великобритания — Владимир Зеленский провел встречи в Европе, и вот каковы их результаты

Разные страны мира поддерживают Украину, оказывая нам как гуманитарную и экономическую, так и военную помощь. Чтобы поблагодарить их и привлечь еще большую поддержку, президент Украины проводит рабочие поездки в страны, которые являются нашими партнерами.
Недавно Владимир Зеленский побывал в четырех странах: Италия, Германия, Франция и Великобритания. Эти поездки уже дали свои результаты.
Мы расскажем тебе об усилении поддержки европейских стран и что принесли Украине поездки главы нашего государства в Европу.
Владимир Зеленский в Риме встретился с итальянским премьером Джорджей Мелони. Президент Украины сообщил, что они обсуждали военную помощь Италии для Украины, поддержку Италией украинской формулы мира и вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также об участии Италии в восстановлении Украины.
Во время встречи в Риме 13 мая 2023 года президент Украины и председатель Совета министров Итальянской Республики выступили с совместной декларацией. В ней отмечается, что:
Во время поездки в Италию президент Украины провел встречу с Папой Римским. Зеленский основное внимание уделил прекращению российской военной агрессии и восстановлению мира. Он попросил Папу Франциска всесторонне содействовать реализации формулы мира, в частности, в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц и восстановления справедливости.
Также президент Украины пригласил Папу Франциска посетить нашу страну, чтобы поддержать молитвой всех украинцев, страдающих от российского террора и борющихся против зла, пришедшего на украинскую землю. Кроме этого, глава государства передал Папе Римскому картину Втрата, 2022-58 Алексея Ревики. Она является частью серии Красная линия, иллюстрирующая события войны.
14 мая 2023 года Владимир Зеленский прибыл в Германию. Это первый визит президента Украины в Германию с начала полномасштабной войны. Он провел переговоры с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. А также посетил штаб-квартиру минобороны Германии.
Кроме этого, президент Украины посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Он вручил бойцам государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами За мужество III степени.
В немецком Аахене Владимир Зеленский получил премию Карла Великого. Ее присудили главе государства и украинскому народу за защиту свободы, демократии и европейских ценностей.
— Миллионы людей, которые борются и работают ради наших ценностей и свободы, нашей свободной Европы — все украинцы, каждый из наших героев заслуживают того, чтобы стоять здесь и получить эту награду, — подчеркнул президент.
Впервые премией Карла Великого награждается президент и целый народ. И с большим мужеством ваша страна защищается против такой тотальной агрессии России, с небывалой силой изо дня в день отражая росийсское нападение.
Впервые премией Карла Великого награждается президент и целый народ. И с большим мужеством ваша страна защищается против такой тотальной агрессии России, с небывалой силой изо дня в день отражая росийсское нападение.
Российская война сблизила европейские народы как никогда раньше. Объединено и солидарно мы стоим на стороне Украины, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
В ходе встречи в Берлине 14 мая 2023 года президент Украины и канцлер Федеративной Республики Германия выступили с таким заявлением:
Министерство обороны Германии 13 мая объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере €2,7 млрд. Это самый большой пакет помощи от страны с начала полномасштабного вторжения.
По предварительным данным, в пакет помощи войдут:
Отмечается, что германское правительство сосредотачивается на укреплении системы противовоздушной обороны Украины. Поэтому Берлин планирует передать еще четыре системы ПВО Iris-T-SLM, 12 пусковых установок Iris-T-SLS, а также сотни управляемых ракет для них.
14 мая Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Это уже вторая поездка президента Украины во Францию с начала полномасштабного вторжения России.
— С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эмманюэлем. Обсудим важные пункты двусторонних отношений, — отметил накануне поездки Зеленский в Telegram.
Впоследствии стало известно, что Франция в ближайшие недели предоставит Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC. А также проведет обучение для украинских военных.
Впоследствии стало известно, что Франция в ближайшие недели предоставит Украине десятки бронированных машин и легких танков, в том числе AMX-10RC. А также проведет обучение для украинских военных.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи президентов Зеленского и Макрона. Кроме того, сказано, что Париж также сосредоточит свои усилия на поддержке противовоздушной обороны Украины.
Также в общей декларации говорится, что:
Сегодня, 15 мая 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Лондон.
— Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши (Риши Сунак — премьер-министр Великобритании — ред.). Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями, — отметил Зеленский в Telegram.
Украину продолжают поддерживать десятки разных стран. Они передают нам много современного вооружения. Ранее мы рассказывали о новейших дронах-камикадзе Switchblade, которые США передали Украине.
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