Все о самых современных дронах-камикадзе, которые США передают Украине

Дроны-камикадзе стали одним из самых популярных видов вооружений. Журналисты Голоса Америки побывали в Калифорнии на предприятии AeroVironment, где производят беспилотники Switchblade, поставляемые США с прошлого года в Украину.

Switchblade — сверхсовременные дроны-камикадзе, которые Америка пересылает в Украину в рамках военной помощи, производят здесь, в Калифорнии, вблизи Лос-Анжелеса на предприятии AeroVironment.

Точный, быстрый, мобильный боражирующий боеприпас позволяет поражать цели за пределами прямой видимости оператора. Дроны-камикадзе нового поколения Switchblade с весны прошлого года начала использовать украинская армия.

Switchblade умещается в маленькую трубку, которая сама весит около двух с половиной килограмм. Итак, все вместе весит около пяти килограммов. Один воин может иметь при себе три таких трубки в рюкзаке, — рассказывает главный инженер AeroVironment Джон Алдан.

Генеральный директор компании Вахид Наваби считает, что в будущем украинско-российская война может превратиться в войну дронов, поэтому технологии будут играть решающую роль в результатах. Так готовятся отправить в Украину заказы на еще более мощные беспилотники, ставшие сейчас самой передовой технологией компании — беспилотники Jump 20.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спастись от дрона-камикадзе во время атаки дома или на улице.

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