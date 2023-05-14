Все про найсучасніші дрони-камікадзе, які США передають Україні

Дрони-камікадзе нині стали одним із найпопулярніших видів озброєнь. Журналісти Голосу Америки побували в Каліфорнії на підприємстві AeroVironment, де виробляють безпілотники Switchblade, які США з минулого року постачає в Україну.

Switchblade — надсучасні дрони-камікадзе, які Америка пересилає в Україну в рамках військової допомоги, вироблять тут, у Каліфорнії поблизу Лос-Анджелеса на підприємстві AeroVironment.

Точний, швидкий, мобільний баражуючий боєприпас дозволяє вражати цілі за межами прямої видимості оператора. Дрони-камікадзе нового покоління Switchblade з весни минулого року почала використовувати українська армія.

Switchblade вміщується у маленьку трубку, яка сама важить близько двох з половиною кілограмів. Отже, все разом важить близько п’яти кілограмів. Один воїн може мати при собі три таких трубки у рюкзаку, — розповідає головний інженер AeroVironment Джон Алдан.

Генеральний директор компанії Вахід Навабі вважає, що в майбутньому українсько-російська війна може перетворитись на війну дронів, тому технології гратимуть вирішальну роль у результатах. Так готуються відправити в Україну замовлення на ще більш потужні безпілотники, які наразі стали найбільшою передовою технологією компанії — безпілотники Jump 20.

Подивись по темі Дрони для ЗСУ від легенди Зоряних війн: як актор Марк Гемілл зібрав на БпЛА для наших військових Розповідаємо які дрони отримають ЗСУ від Марка Гемілла та у якій кількості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як врятуватись від дрона-камікадзе під час атаки вдома чи на вулиці.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!