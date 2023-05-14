Україна

Все про найсучасніші дрони-камікадзе, які США передають Україні

Єлизавета Печерна 14 Травня 2023, 18:01

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