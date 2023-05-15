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Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія — Володимир Зеленський провів зустрічі Європою, і ось які результати вони мають

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Травня 2023, 11:00
Результати поїздок Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії
Фото: Сайт президента України

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Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія — Володимир Зеленський провів зустрічі Європою, і ось які результати вони мають
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