Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія — Володимир Зеленський провів зустрічі Європою, і ось які результати вони мають

Різні країни світу підтримують Україну, надаючи нам як гуманітарну та економічну, так і військову допомогу. Щоб подякувати їм та залучитися ще більшою підтримкою, президент України проводить робочі поїздки до країн-партнерів.

Нещодавно Володимир Зеленський побував у чотирьох країнах: Італія, Німеччина, Франція та Велика Британія. Ці поїздки вже принесли свої результати.

Ми розповімо тобі про посилення підтримки європейських країн та що принесли Україні поїздки глави нашої держави до Європи.

Поїздка Володимира Зеленського до Італії: результати зустрічей

Володимир Зеленський у Римі зустрівся з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні. Президент України повідомив, що вони обговорювали військову та безпекову допомогу Італії для України, підтримку Італією української формули миру та вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також участь Італії у відбудові України.

Під час зустрічі в Римі 13 травня 2023 року президент України та голова Ради міністрів Італійської Республіки виступили зі спільною декларацією. У ній зазначається, що:

Італійська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно — індивідуально та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, НАТО, ООН та в інших форматах.

Італія підтримує ініціативу України щодо справедливого й сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Італійська Республіка вже працює, наприклад над такими, як продовольча та енергетична безпека.

Україна та Італійська Республіка підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Італія погоджується з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій.

Україна та Італійська Республіка продовжать спільну роботу над підготовкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, завданих російською агресією.

Зустріч Володимира Зеленського та Папи Римського Франциска

Під час поїздки до Італії президент України провів зустріч із Папою Римським. Зеленський основну увагу приділив припиненню російської військової агресії та відновленню миру. Він попросив Папу Франциска всебічно сприяти реалізації формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості.

Також президент України запросив Папу Франциска відвідати нашу країну, щоб підтримати молитвою всіх українців, які потерпають від російського терору й борються проти зла, яке прийшло на українську землю. Крім цього, глава держави передав Папі Римському картину Втрата, 2022-58 Олексія Ревіки. Вона є частиною серії Червона лінія, що ілюструє події війни.

Поїздка Володимира Зеленського до Німеччини: результати зустрічей

14 травня 2023 року Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Це перший візит президента України до Німеччини з початку повномасштабної війни. Він провів переговори з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцом. А також відвідав штаб-квартиру міноборони Німеччини.

Крім цього, президент України відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці. Він вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами За мужність III ступеня.

У німецькому Аахені Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого. Її присудили главі держави та українському народу за захист свободи, демократії та європейських цінностей.

— Мільйони людей, які борються й працюють заради наших цінностей і свободи, заради нашої вільної Європи — усі українці, кожен із наших героїв заслуговують на те, щоб стояти тут і отримати цю нагороду, — наголосив президент.

Вперше премією Карла Великого нагороджується президент і цілий народ. І з великою мужністю ваша країна захищається проти такої тотальної агресії Росії, з небувалою силою день у день відбиваючи російський напад.

Російська війна зблизила європейські народи як ніколи раніше. Об’єднано й солідарно ми стоїмо на боці України, — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Під час зустрічі в Берліні 14 травня 2023 року президент України та канцлер Федеративної Республіки Німеччина виступили з такою заявою:

Німеччина залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в зміцненні її обороноздатності, надаючи спеціалізовані пакети нового військового обладнання.

Окрім військової допомоги, Німеччина надає Україні всебічну допомогу цивільного характеру, зокрема фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку в надзвичайних ситуаціях.

Україна та Німеччина підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України.

Німеччина погоджується з необхідністю підтримувати й посилювати колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій.

Німеччина разом із міжнародними організаціями та європейськими й міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та відбудові України.

Україна та Німеччина заявляють свою готовність надалі зміцнювати двосторонні економічні відносини в усіх сферах.

Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацією.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Міністерство оборони Німеччини 13 травня оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі €2,7 млрд. Це найбільший пакет допомоги від країни з початку повномасштабного вторгнення.

За попередніми даними, до пакета допомоги увійдуть:

20 бойових машин піхоти Мардер (БМП Marder);

30 бойових танків Leopard 1;

15 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard;

понад 200 розвідувальних безпілотників;

чотири додаткові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та боєприпаси до них;

велика кількість артилерійських боєприпасів;

понад 200 одиниць бойової броньованої та матеріально-технічної техніки (близько 100 бронемашин та 100 автомобілів тилового забезпечення);

18 колісних гаубиць.

Зазначається, що німецький уряд зосереджується на зміцненні системи протиповітряної оборони України. Саме тому Берлін планує передати ще чотири системи ППО Iris-T-SLM, 12 пускових установок Iris-T-SLS, а також сотні керованих ракет для них.

Поїздка Володимира Зеленського до Франції: результати зустрічей

14 травня Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Це вже друга поїздка президента України до Франції від початку повномасштабного вторгнення Росії.

— З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин, — зазначив напередодні поїздки Зеленський у Telegram.

Згодом стало відомо, що Франція найближчими тижнями надасть Україні десятки броньованих машин і легких танків, зокрема AMX-10RC. А також проведе навчання для українських військових.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій за підсумками зустрічі президентів Зеленського та Макрона. Крім цього, сказано, що Париж також зосередить свої зусилля на підтримці протиповітряної оборони України.

Також у спільній декларації йдеться, що:

Франція залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Країна продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Франція висловлює свою підтримку українській формулі миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру.

Україна та Франція налаштовані боротися з безкарністю та підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах й інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Франція погоджується з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій.

Франція повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації.

Візит Володимира Зеленського до Великої Британії

Сьогодні, 15 травня 2023 року, президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Лондона.

— Сьогодні — Лондон. Велика Британія — лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші (Ріші Сунак — прем’єр-міністр Великої Британії — ред.). Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, — зазначив Зеленський у Telegram.

Україну продовжують підтримувати десятки різних країн. Вони передають нам багато сучасного озброєння. Раніше ми розповідали про новітні дрони-камікадзе Switchblade, які США передали Україні.

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