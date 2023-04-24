Пробежал свыше 40 километров на протезе! Украинский разведчик Роман Кашпур собрал деньги для раненых бойцов

Украинские военные — действительно несокрушимые. Наши защитники не опускают руки даже после тяжелых ранений и ампутаций, а продолжают бороться и добиваться новых целей.
С такой нацией нас не победит ни один враг! И каждый день украинцы доказывают это самим себе и целому миру.
История украинского разведчика Романа Кашпура — одна из таких. И все его старания точно не были тщетны.
Роман Кашпур потерял ногу в Марьинке в 2019 году, когда наступил на мину. Но спустя девять месяцев он уже участвовал в Играх Героев и два года подряд побеждал.
Мужчина также полгода воевал в Харьковской области во время полномасштабного вторжения, а после — вернулся в спорт и волонтерство.
Вчера прошел масштабный спортивный марафон в Лондоне, где бегуны одолевают большое расстояние.
Украинский разведчик пробежал на протезе 42 километра во время Лондонского марафона, собрав средства на помощь раненым бойцам.
Украинский разведчик пробежал на протезе 42 километра во время Лондонского марафона, собрав средства на помощь раненым бойцам.
До финиша он добрался с флагом Украины с росписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Своим примером он показывает, что жизнь после ампутации продолжается.
Спорт очень помогает в психологической и физической реабилитации людей, здоровье которых пострадало от войны, — говорил Роман в комментарии ВВС.
Спорт очень помогает в психологической и физической реабилитации людей, здоровье которых пострадало от войны, — говорил Роман в комментарии ВВС.
— Я хочу показать людям, которые, как и я, столкнулись с серьезной травмой в жизни, что с помощью спорта можно восстановиться, продолжать активную, насыщенную жизнь и достигать своих целей, — подчеркнул ветеран украинской войны.
Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian ???????? veterans who lost their limbs!To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv????#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo— British-UkrainianAid (@BritUkrAid) April 23, 2023
Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian ???????? veterans who lost their limbs!To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv????#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo
Историю медалиста Игор Героев и о его пути на войне мы писали в нашем другом материале. Читай, как Роман Кашпур нашел в себе силы стремиться к цели.
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