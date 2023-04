Пробежал свыше 40 километров на протезе! Украинский разведчик Роман Кашпур собрал деньги для раненых бойцов

Украинские военные — действительно несокрушимые. Наши защитники не опускают руки даже после тяжелых ранений и ампутаций, а продолжают бороться и добиваться новых целей.

С такой нацией нас не победит ни один враг! И каждый день украинцы доказывают это самим себе и целому миру.

История украинского разведчика Романа Кашпура — одна из таких. И все его старания точно не были тщетны.

Роман Кашпур потерял ногу в Марьинке в 2019 году, когда наступил на мину. Но спустя девять месяцев он уже участвовал в Играх Героев и два года подряд побеждал.

Мужчина также полгода воевал в Харьковской области во время полномасштабного вторжения, а после — вернулся в спорт и волонтерство.

Вчера прошел масштабный спортивный марафон в Лондоне, где бегуны одолевают большое расстояние.

До финиша он добрался с флагом Украины с росписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Своим примером он показывает, что жизнь после ампутации продолжается.

— Я хочу показать людям, которые, как и я, столкнулись с серьезной травмой в жизни, что с помощью спорта можно восстановиться, продолжать активную, насыщенную жизнь и достигать своих целей, — подчеркнул ветеран украинской войны.

