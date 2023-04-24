Пробіг понад 40 кілометрів на протезі! Український розвідник Роман Кашпур зібрав гроші для поранених бійців

Українські військові — справді незламні. Наші захисники не опускають рук навіть після важких поранень та ампутацій, а продовжують боротися та досягати нових цілей.
З такою нацією нас не переможе жоден ворог! І щодня українці доводять це самим собі та цілому світові.
Історія українського розвідника Романа Кашпура — одна із таких. І всі його старання точно не були марними.
Роман Кашпур втратив ногу поблизу Марʼянки у 2019 році, коли наступив на міну. Та через дев’ять місяців він вже брав участь в Іграх Героїв і два роки поспіль перемагав.
Чоловік також пів року воював на Харківщині під час повномасштабного вторгнення, а після повернувся до спорту та волонтерства.
Учора пройшов масштабний спортивний марафон у Лондоні, де бігуни долають велику відстань.
Український розвідник подолав на протезі 42 кілометри під час Лондонського марафону, зібравши кошти на допомогу пораненим бійцям.
Український розвідник подолав на протезі 42 кілометри під час Лондонського марафону, зібравши кошти на допомогу пораненим бійцям.
До фінішу він дістався із прапором України з розписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Своїм прикладом він показує, що життя після ампутації триває.
Спорт надзвичайно допомагає у психологічній та фізичній реабілітації людей, здоров’я яких постраждало від війни, — казав Роман у коментарі ВВС.
Спорт надзвичайно допомагає у психологічній та фізичній реабілітації людей, здоров’я яких постраждало від війни, — казав Роман у коментарі ВВС.
— Я хочу показати людям, які, як і я, зіткнулися з серйозною травмою в житті, що за допомогою спорту можна відновитися, продовжувати активне, насичене життя і досягати своїх цілей, — наголосив ветеран української війни.
Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian ???????? veterans who lost their limbs!To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv????#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo— British-UkrainianAid (@BritUkrAid) April 23, 2023
Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian ???????? veterans who lost their limbs!To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv????#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo
Історію медаліста Ігор Героїв та про його шлях на війні, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай, як Роман Кашпур знайшов у собі сили йти до мети.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!