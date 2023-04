Пробіг понад 40 кілометрів на протезі! Український розвідник Роман Кашпур зібрав гроші для поранених бійців

Українські військові — справді незламні. Наші захисники не опускають рук навіть після важких поранень та ампутацій, а продовжують боротися та досягати нових цілей.

З такою нацією нас не переможе жоден ворог! І щодня українці доводять це самим собі та цілому світові.

Історія українського розвідника Романа Кашпура — одна із таких. І всі його старання точно не були марними.

Роман Кашпур втратив ногу поблизу Марʼянки у 2019 році, коли наступив на міну. Та через дев’ять місяців він вже брав участь в Іграх Героїв і два роки поспіль перемагав.

Чоловік також пів року воював на Харківщині під час повномасштабного вторгнення, а після повернувся до спорту та волонтерства.

Учора пройшов масштабний спортивний марафон у Лондоні, де бігуни долають велику відстань.

До фінішу він дістався із прапором України з розписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Своїм прикладом він показує, що життя після ампутації триває.

— Я хочу показати людям, які, як і я, зіткнулися з серйозною травмою в житті, що за допомогою спорту можна відновитися, продовжувати активне, насичене життя і досягати своїх цілей, — наголосив ветеран української війни.

Thank you #romankashpur for raising funds for #Ukrainian ???????? veterans who lost their limbs!



To support Roman’s mission you can donate athttps://t.co/yVVyELbwQv



????#britishukrainianaid pic.twitter.com/FKkxEtnQvo